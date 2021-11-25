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Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden şüpheli yakalandı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden şüpheli yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Kasım'da Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkeğin bir kadını bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliyi yakalamak için detaylı bir çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

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