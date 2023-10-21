Metrobüs Arızaları Devam Ediyor

Üsküdar Altunizade Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine giden metrobüs, Altunizade Durağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.