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Metrobüs Arızaları Devam Ediyor

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Metrobüs Arızaları Devam Ediyor
Üsküdar Altunizade Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine giden metrobüs, Altunizade Durağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Üsküdar Altunizade Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine giden metrobüs, Altunizade Durağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Arıza sebebiyle metrobüs yolunun kapanması sonucunda seferlerde aksama yaşanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı.

Yolcuların yaklaşık yarım saat süren bekleyişlerinin ardından Zincirlikuyu, Avcılar ve Beylikdüzü istikametine giden metrobüsler, ters istikamette ilerleyerek yolcu aldı.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım aracı gönderildi. Ekipler, metrobüsteki arızayı gidermek için çalışma başlattı.

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