Metro İstanbul’dan tarihi rekor: Günlük 3 milyon yolcu

Son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla İstanbul’daki tüm taşıma sistemleri içerisinde en büyük operatör haline gelen Metro İstanbul, 6 Ekim 2023 Cuma günü, tarihinde ilk defa üç milyon yolculuk barajını aşarak 3.119.637 yolcu taşıdı. Metrolarda aynı gün, 8 farklı hatta en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak hat bazlı yolcu taşıma rekorları da kırıldı. Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy, Üsküdar istasyonunda rekor günün 3 milyonuncu yolcusu Ayşe Nur Sarıalan ile bir araya geldi.

Tüm dünyada İstanbul’un aynı anda en çok metro inşa edilen şehir olarak bilindiğini belirten Dr. Soy, “Son yıllarda açtığımız yeni hatlar ve kapasite artırımlarıyla metro ve tramvayları İstanbul’da ulaşımın omurgası haline getirmeyi başardık. Yapılan büyük yatırımlarla denize paralel hatların uzaması ve denize dikey hatların eklenmesi ile raylı sistemleri kullanan yolcu sayısında büyük artış yaşanıyor. Yolculuklarda birden fazla raylı hattı kullananların sayısı arttığı gibi, farklı ulaşım araçları ile raylı sistemlere bağlanarak entegre yolculuk gerçekleştiren İstanbulluların oranında da büyük bir artış söz konusu. 2019 yılından bugüne sistemin gelişimine baktığımızda; 13 olan hat sayımızın 18’e, 158 olan istasyon sayımızın 216’ya ve 154 km olan hat uzunluğumuzun 216 km’ye çıktığını ve birçok noktada diğer toplu ulaşım modları ile entegrasyonun arttığını görüyoruz. Kent içi raylı sistem ağlarındaki bu büyüme yolcu sayılarımıza da yansıdı. Önceki dönemlere bakıldığında maksimum ulaşılan yolcu sayısı Mart 2019 tarihinde 2.366.222’idi. 1 Nisan 2022’de ilk defa iki buçuk milyon yolcu barajının aşıldığını duyurmuştuk. Bugün ise 3 milyonuncu yolcumuzla bir aradayız. Devam eden yatırımlarımız, yeni kırılacak rekorların da müjdesini taşıyor” diye konuştu.

8 Hatta, Hat Bazlı Yolcu Rekorları Kırıldı

Metro İstanbul, Haziran 2019’dan bu yana M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı, T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı, M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı, F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ve M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı’nı devreye aldı. 2023 yılının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlanırken Küçükpazar ve Eminönü istasyonlarının açılması ile T5 Eminönü- Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattında 1,5 ayda yolcu sayısı %105 oranında artış gösterdi.

6 Ekim günü M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M7 Yıldız-Mahmutbey ve M8 Bostancı-Dudullu/Parseller metro hatları ile T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hatlarında hat bazlı yolcu rekorları kırıldı.

Tüm dünyada, metrolarda pandemiden sonra hibrit çalışma nedeniyle yolcu sayılarında azalma yaşandığını aktaran Dr. Soy, “Amerika pandeminin ardından eski yolcu sayısının yüzde 50’sini Avrupa ise yüzde 75’ini yakalayabildi. İstanbul’un toplam elektronik bilet kullanımına baktığımızda pandemi öncesi seviyesini çoktan aştığını görüyoruz.” dedi.

İstanbul’da Raylı Sistemlerin Altın Çağı

Araç trafiğinden uzaklaşarak dakik, konforlu ve ekonomik bir yolculuk yapmak isteyen İstanbullular’ın daha çevreci bir ulaşım modu olarak raylı sistemleri tercih etmeye başladığını belirten Dr. Soy, “Yolcu sayımızın yükselmesinde İstanbul’un büyüyen raylı sistem hatlarının yanı sıra artan akaryakıt fiyatlarının etkisi olduğunu ve yolcu davranışlarının değiştiğini gözlemliyoruz. Öte yandan raylı sistem araçları en çevreci toplu ulaşım türü. Lastik tekerlekli taşıt yerine metro kullanan yolcularımız, bu tercihleri ile yolcu başına karbondioksit salımını yaklaşık %80 oranında azaltıyor.

Raylı sistemleri tercih eden günlük 3 milyon yolcumuz 616.408 aracın trafikten çekilmesini sağlıyor. Gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak için raylı sistemlerin daha çok tercih edilmesinin sürdürülebilir bir kent yaşamı için gerekli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle raylı sistemlere ilgiyi artırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

İstanbul’un hızını ve ritmini yakalayabilmek çok önemli. Sadece 2022 yılında maç, konser, miting ve kongre gibi etkinlikler için toplam 10.108 adet ilave sefer gerçekleştirdik. Gece Metrosu hizmetimizi 7 hattımızda Cuma’dan Pazar’a kesintisiz 66 saat olacak şekilde genişlettik.

Mükemmel yolculuk hedefi ile metrolarımıza ve metro alanlarımıza; internet hizmeti, şarj portları, QR kodlu bilet ödemeleri ve geri bildirim sistemleri gibi teknolojik yenilikleri taşıyoruz. İstasyon denetimlerimizde NFC tabanlı ekipman kontrolleri yaparak alınan aksiyonları anlık takip edebiliyoruz. Yolcuların kent içi hareketlilikte değişen davranışlarına ve ihtiyaçlarına paralel, biz de dijital yolculuğumuzu hızlandırdık. Bu konuda verilerle güçleniyor, geliştirdiğimiz teknolojiler ile çevik çözümler geliştiriyor; hizmet kalitemizi ve hızımızı artırıyoruz. Metro Müzisyenleri, sergiler ve çeşitli performanslarla alanlarımızı sanatla buluşturuyor; ticari alanlarla yolcularımızın ihtiyaçlarını karşılayacak noktalar oluşturuyoruz.

Yolcularımızın memnuniyetini yakından takip ediyoruz. Gelen geri bildirimlere 1 gün içinde dönüyor ve hızlı iyileştirme aksiyonları alıyoruz. Uzun dönem stratejilerimizi belirlerken yolcu geri bildirimlerinden beslenerek planlarımızı yapıyoruz.

Mutlu çalışanların mutlu yolcular demek olduğunu biliyoruz. Çalışanlarımız mükemmel yolculuk deneyimi vaadimizin birer neferi. 2021 yılından itibaren her yıl bağımsız bir araştırma şirketi ile yapmakta olduğumuz Çalışan Memnuniyet Araştırması ile çalışanlarımızın da geri bildirimlerini alıyor ve şirketimizi onlarla birlikte geliştiriyoruz.

Açtığımız metro hatları, yeniden projelendirdiğimiz hatlar, yolcu sayımız ve yolcularımızın geri bildirimleri ile görüyoruz ki Türkiye’ye raylı sistemlerin altın çağını yaşatıyoruz.” dedi.

Günün anısına 3 milyonuncu yolcu olan Ayşe Nur Sarıalan’a, hediyelerini takdim eden Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy “Yolcu sayımızı artırmaya ve rekorlar kırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.