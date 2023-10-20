Merhum Ramazan Keklik, Mezarı Başında Dualarla Anıldı

Merhum Ramazan Keklik’in Pendik Yayalar’daki kabri başında gerçekleşen anmaya; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’ın mahalle muhtarları ve merhumun ailesi ile sevenleri katıldı. Anmada, merhum Ramazan Keklik’in ruhu için, Kur’an tilaveti gerçekleştirildi.

“Onun Kartal’daki Mirasını Yaşatıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, merhum Ramazan Keklik’i rahmetle andığını belirterek;

“Bugün, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle, uzun yıllar Topselvi Mahallesi'nde muhtarlık yapmış, 2021 yılında aramızdan ayrılan Merhum Ramazan Keklik'i dualarla anıyoruz.

Merhumu, Kartal'a hizmet etmekten asla vazgeçmeyen, mahallesine ve insanlarına sevgiyle bağlı olan değerli bir insan olarak yâd ediyoruz.

Onun adını anarak, yaşadığı mahalleye ve bu şehre kattığı değerleri bir kez daha hatırlıyoruz.

Kartal Belediyesi olarak, Ramazan Keklik'in emanetini yaşatmak için var gücümüzle çalışacağımızı belirtmek isterim.

Onun özverili hizmetlerini sürdürerek, mirasını yaşatacağımızdan şüpheniz olmasın. Merhum Ramazan Keklik'i bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anmanın sonunda, Başkan Gökhan Yüksel ve beraberindekiler merhumun kabrine karanfil bıraktı.