Melen Barajı Neden Bu Kadar Önemli? İstanbul Su Krizinden Kurtulabilecek mi?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Terkos-İkitelli İçme Suyu İsale Hattı projesini 4,3 milyar TL’lik yatırımla tamamladı. Bu dev proje, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan yaklaşık 2 milyon vatandaşın su ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul ve Melen Barajı Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle uzun süredir gündemde olan Melen Barajı ve Kanal İstanbul projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Devletin tüm kurumlarıyla, su sorununa çözüm arayışı içerisinde olmalıyız. Bu konuda iş birliği yapmamız gerekiyor” diyen İmamoğlu, İstanbul'un su sorununun kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Melen Barajı ve Kanal İstanbul'un Önemi

İmamoğlu, Melen Barajı'nın tamamlanmasının şehrin su ihtiyacı için kritik olduğunu belirtti. “Bu projeyi bilimsel bir yaklaşımla ve hızlı bir şekilde ele almamız gerekiyor” diyerek, hükümete iş birliği çağrısında bulundu.

Ayrıca, İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin İstanbul için bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Bu projenin, şehrin su kaynakları için bir felaket olabileceğini belirterek, projeden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. İmamoğlu, “Meselemiz siyasi rekabet değil, İstanbul’un geleceğini koruma ve kalkındırmadır” dedi.

“MELEN BARAJI'NIN BİTTİĞİNİ ZANNEDENLER OLDU”

“2019 yerel seçimlerinden önce -hatırlarsanız- Melen Barajı'nın bittiğini zanneden ve İstanbul'un su sorununun 2050’ye kadar çözüldüğünü meydanlarda ifade edenler oldu” diyen İmamoğlu, “Bunu ama rakibimiz söyledi ama konuşan bir kısım siyasiler söyledi. Ancak göreve geldiğimizde gördük ki, Melen Barajı bitirilmemiş, bitirilmiş gibi gözükse de ne yazık ki baraj kullanılamaz halde, derin çatlaklar yaşanmış çok kötü bir proje ve imalat hatasıyla yüzleşmek zorunda kalınmıştı. Bırakın bu Melen Barajı'nın bitmesini, eğer projeyi yanlış yapmışsanız, bilimi ve tekniği konuşmamışsanız, buna ‘başladınız’ bile diyemezsiniz. O bakımdan Melen Barajı'nda yaşananların ve bugüne geldiğimizde işe yaramayan bir baraj inşaatının imalatının varlığının, İstanbulluların vicdanında önemli, sorgulanması gereken bir konu olduğunu bu önemli açılışta tekrar siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“BU SORUNU DİLE GETİRMEMİN DÖRDÜNCÜ YILINDAYIZ”

“Ben, bilim ve etik dışı işleri yapılan yanlışları dile getirmeyi bir oy meselesi haline getirecek bir karaktere sahip değilim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Benim derdim; bu kritik sorunun hızla ve en doğru şekilde çözülmesini sağlamak. Bu sorunu dile getirmemin dördüncü yılındayız. Dört yıldır sorun tespit edilememiş, proje sağlıklı şekliyle tamamlanamamış, ihalesi yapılamamış ve giderilmesine dönük hangi adımların atılması gerektiği konusunda kamuoyu bilgilendirilememiş durumda. Ne geçmiş dönem bakanlık yetkilileri ne şu anki bakanlık yetkilileri ve ilgili kurumların yetkilileri, 20 milyona yakın İstanbulluya cevap dahi verememektedir. Bunu buradan bir kez daha talep ediyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilgili bakanına, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte bu sorunu çözebilmek adına, hep birlikte çalışmak ve bu soruna, bu kurak günlerde çözüm bulmak zorundayız. Ben, Melen Barajı konusunda, ‘Biz şöyle yapıyoruz, biz böyle yapıyoruz’ sözlerini söyleyecek, vasatlığı asla yapmadım, yapmam. Meseleyi birlikte ele alabilme, yüzleşme ve bu konuda kader birliği yapmak zorunda olduğumuzu hatırlatan erdemli bir dili kullandım. Kullanmaya devam ediyorum. Çünkü, İstanbul'un su sorunu, hayati bir meseledir. Kimin çözdüğünün bir önemi yoktur.”