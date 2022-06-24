Megakentte depreme karşı en büyük tıbbi tahliye tatbikatı yapıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla Heybeliada'da gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük tıbbi tahliye tatbikatında, depremden etkilenen yaralıların Nene Hatun Kurtarma Gemisi, TCSG-Güven Gemisi, deniz ve helikopter ambulanslara nakledilerek, kısa sürede ana karadaki hastanelere ulaştırılması sağlandı.

"Adalar Tıbbi Tahliye Tatbikatı", İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Adalar Kaymakamlığı desteğiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE, 112, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adalar Belediyesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Adalar Toplum Sağlığı Merkezi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geniş çaplı tatbikat

Geniş çaplı tatbikat için ilgili kurum ve kuruluşların lojistik, araç ve görevli personeli sabahın erken saatlerinde Maltepe'den Heybeliada Deniz Harp Okulu Komutanlığı'na hareket etti. Komutanlıkta ilk olarak Acil Müdahale Ünitesi kuruldu ve ambulans havuzu oluşturuldu. Senaryoda rol alacak kişilere ise yaralı yüz efekti makyajı yapıldı.

Seçkin gözlemci heyeti olarak İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile İstanbul Vali Yardımcıları Dr. Yaşar Aksanyar ve Faik Oktay Sözer de bölgeye geldi. KEGM'nin envanterindeki ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun'a geçen Memişoğlu, tüm kurumların yerlerine konuşlanmasıyla birlikte telsizden tatbikatın başlaması talimatını verdi.