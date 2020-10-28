MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY METROSU’NDA SEFERLER İMAMOĞLU’NUN STARTIYLA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nu bugün saat 12:00’dan itibaren İstanbulluların hizmetine sundu. Tekstilkent’teki kumanda merkezinde gerçekleşen törene Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve Başkan Danışmanı Ertan Yiğit katıldı.



Metro hakkında teknik bilgiler veren Özgür Soy, daha sonra Koronavirüs tedavisi gören İBB Başkanına telefonla bağlandı. Hattın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden İmamoğlu, 6 ilçe geçerek saatte 140 bin yolcuyu hızlı ve konforlu bir şekilde taşıyabilecek sürücüsüz metronun İstanbullulara hayırlı olmasını diledi. İmamoğlu, hattın ilk 10 gün ücretsiz hizmet vereceğini de hatırlattı.



İmamoğlu’nun sözlerinin ardından 15 istasyonlu 18 kilometrelik hattın kapıları vatandaşlara açıldı. Birçok istasyondan ilk defa bu metroya binmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, hızlı, konforlu ve güvenli yolculuğun tadını çıkarttı. Raylı sistemin önemli bir ihtiyacı göreceğini belirten İstanbullular, İBB’ye teşekkür etti.



İSTANBUL’UN İKİNCİ TAM OTOMATİK SÜRÜCÜSÜZ METROSU



Yaklaşık 3 milyona yakın İstanbullunun yaşadığı 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak. Birçok noktada diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegre olan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesi ile dünyada 1. sırada yer alıyor.



İstanbul’un ikinci, Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nda, her istasyonda bir amir; her araçta ise sürücüsüz metro acil müdahale personelleri hazır bulunacak.



Üç aşamalı olarak planlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey- Esenyurt Hattı'nın ilk açılan kısmı Mecidiyeköy – Mahmutbey arası oldu. Oldukça yoğun bir güzergahta hizmet verecek metronun, metrobüs ve E-5 Karayolu’nun trafiğini bir ölçüde rahatlatması bekleniyor. İstanbul’un en yoğun nüfusunu barındıran Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kâğıthane ve Şişli ilçelerden geçen hat, bu bölgelerden geçen dikey hatların beslenmesiyle 3 milyonluk bir nüfusun Avrupa Yakası’nın; iş, eğitim, eğlence ve kültür alanlarını barındıran bölgelerine erişimini kolaylaştıracak.



Hattın tasarım sürecinde bir ilki hayata geçirerek, engelli vatandaşlarla test sürüşü yaptı. Gelen talepler doğrultusunda değişikliklerin yapıldığı hattın tamamı, engelli erişimine yüzde 100 uygun hale getirildi. Araçlarda İndüksiyon Döngü Sistemi adı verilen, sadece engelli bireylerin işitme cihazları aracılığıyla duyabileceği frekansta yayın yapılacak.



Metroda kullanılan Platform Ayırıcı Kapı Sistemleri’nin (PAKS) tamamı yerli üretimden oluşuyor. Böylece ithal ürünlere göre yüzde 50 maliyet avantajı sağlandı.



DİĞER HATLARLA ENTEGRASYON SAĞLIYOR



Birçok metro ve metrobüs ile entegre olan metronun Kabataş ayağı açılınca, deniz yoluyla da bütünleşmesi sağlanacak. M7 Mecidiyeköy – Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsle;Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla; Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosuyla entegre olacak. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı tamamlandığında, Alibeyköy istasyonundan bu hatta aktarma yapmak mümkün olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı’na giden metro hattı tamamlandığında Kağıthane istasyonundan aktarma yaparak havalimanına ulaşılabilecek.



Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunun açılmasıyla birlikte, İstanbul’daki metro hattı uzunluğu 172,25 kilometreye; toplu taşımadaki raylı sistem kullanım oranı ise yüzde 17,8’den yüzde 22,3’e yükselecek.