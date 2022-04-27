Marmara Denizi'nde müsilaj bulgusuna rastlanmadı
İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, "Bize sunulan, bize söylenen veya işaret edilen tüm koordinatlara ve alanlara ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ama kayda değer bir bulguya ulaşamadık." dedi.
Marmara Denizi'nde incelemelerde bulunan akademisyenler, suda müsilaj olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlamadı.
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ve beraberindeki akademisyenler, Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdüren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait Alemdar-2 deniz bilimleri araştırma gemisinde, Marmara'daki genel durumla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri koordinesinde iki enstitü olarak çalışmalarda bulunduklarını anlatan Gazioğlu, "Son bu müsilajla ilgili duyumlardan ve ihbarlardan sonra dün itibarıyla İstanbul Boğazı'ndan başlayarak güneye intikal ettik. İstanbul Boğazı'nda aldığımız örnekleri analiz ettik. Daha sonra güneyde Adalar çevresinde bilinen rutin istasyonlarımızı, ölçümlerimizi aldıktan sonra Tuzla'ya intikal ettik." dedi.
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