Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

Yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle beş gündür Tekirdağ limanı ve sahilinde bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.

Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanda bekliyor, ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.