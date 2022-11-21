Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor
Marmara Denizi'nde yaklaşık bir haftadır etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İSTANBUL 21.11.2022, 11:54
Yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle beş gündür Tekirdağ limanı ve sahilinde bekliyor.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.
Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanda bekliyor, ağlarını onarıyor.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.
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