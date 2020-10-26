Marmara Bölgesi'nde taşkın riskine karşı yeni projeler devreye alınıyor

Marmara Bölgesi'ndeki taşkın risklerine karşı alınan tedbirlere yenileri ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'daki 9 mahallede daha taşkın koruma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ'da gerçekleştirdikleri yatırımlarla mümbit toprakları ve meskun mahalleri taşkınların vereceği zararlardan korumayı sürdürdüklerini bildirdi.

Tekirdağ’ın jeoekonomik konumu nedeniyle yağış dönemlerinde oluşacak zararların önlenmesinin Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirten Yıldız, "Bu önemin bilinciyle Tekirdağ'da son dönemde yapılan taşkın kontrol tesisleri, bölgedeki tarımsal faaliyetlere gelen zararın ve taşkın sırasında can ve mal kayıplarının azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. 4'üncü Grup Taşkın Koruma İşi kapsamında 9 mahallede, 1500 dekar arazinin taşkın riski azaltılacak." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Tekirdağ genelinde İğneler, Malkara-Bayramdere, Alabey, Elmalı, Balabancık, Gönence, Karamurat, Şarköy-Yeniköy ve Muratlı-Aydınköy mahallelerini kapsayan "Taşkın Koruma 4. Grup Yapım İşi" projesine 1 Ekim itibarıyla başlandığı bilgisini verdi.

Derelerdeki taşkın riski azaltılıyor

Bunun toplamda 22 bin 222 metre trapez toprak kanal, 5 taşıt köprüsü, 20 menfez ve 1680 metre betonarme U kanal yapım işini kapsadığını aktaran Yıldız, Tekirdağ 4. Grup Taşkın Koruma Yapım İşi projesinde şu ana kadar 1000 metre trapez toprak kazı yapıldığını ve çalışmaların son hızla devam ettiğini vurguladı.

Yıldız, derelerde yapılacak taşkın koruma işlerini şöyle sıraladı:

"Çorlu İğneler Kör Deresi'nde 3 bin 800 metre toprak trapez kazı ile 3 betonarme taşıt köprüsü, Tekirdağ-Malkara Bayramtepe Deresi'nde 2 bin 807 metre toprak kanal, 1 taşıt köprüsü ve 4 menfez, Tekirdağ-Malkara Kocatepe Deresi'nde 11 bin 320 metre trapez toprak kanal, 1 taşıt köprüsü ve 5 menfez, Tekirdağ-Malkara Beşyatak ve Nalbant derelerinde 940 metre trapez toprak kanal, 1040 metre betonarme U kanal ve 4 menfez, Tekirdağ-Malkara Karamurat Deresi'nde 205 metre trapez toprak kanal, 640 metre betonarme U kanal ve 3 menfez, Tekirdağ-Şarköy Bostan Deresi'nde 2 bin 500 metre trapez toprak kanal ve 4 menfez, Tekirdağ-Muratlı Anaderesi'nde 650 metre trapez toprak kanal imalatları yapılacak."