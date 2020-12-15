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Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağmur bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağmur bekleniyor

İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağmur bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu havanın etkili olacağı öngörülüyor. İstanbul ile bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Trakya'da ise yağışlar öğle saatlerine kadar devam edecek. Yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ile yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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