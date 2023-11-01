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Maltepe’nin mobil uygulaması hizmete başladı

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Maltepe’nin mobil uygulaması hizmete başladı
Maltepe Belediyesi ve Maltepe’nin tüm hizmetlerine ulaşabileceği, aynı zamanda belediyeye talep, öneri ve şikâyetlerin iletilebileceği Maltepe’nin mobil uygulaması “Maltepem” hizmete girdi. Artık Maltepeliler tek uygulamayla belediyenin tüm hizmetlerine erişebileceği gibi nöbetçi eczaneler gibi önemli hizmetleri de takip edebilecek.

Maltepe’nin mobil uygulaması “Maltepem” hizmete girdi. Belediyenin duyuru ve etkinlikleriyle spor, taksi, eğitim ve kadın ve aile, veterinerlik, kreş, rehabilitasyon, imar, afet gibi alanlarda da belediye hizmetlerine ulaşabiliyor. Belediyeye ve başkana ulaşılabilecek menülerin de yer aldığı uygulamada iş başvurusu, belediyenin online hizmetleri de yer alıyor. Ayrıca eczane, ibadethane, muhtarlık, noter, sosyal tesis, kültür merkezi ve hava durumu gibi bilgilerine de yer verildi.

ÇEK-GÖNDER, SORUN HEMEN ÇÖZÜLSÜN

Ayrıca çek-gönder uygulaması ile vatandaşlar gördükleri sorunları fotoğraflarıyla birlikte belediyenin ilgili birimine de kolayca iletilebilecek. İlgili birime anında düşen mesajlara değerlendirilerek çözüm üretilecek. Ayrıca vatandaşlar her türlü soruları için yine aynı uygulamadan 0216 489 10 32’ye ulaşabilecek.

Uygulama “Maltepem Mobil” adıyla Android telefonlar için Play Store ve Apple telefonlar için AppStore’dan indirilebilecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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