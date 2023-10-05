Maltepe'nin kurslarında meslek ediniyorlar

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Maltepeli kadınlara yönelik yeni dönem kursları başladı. Kurslar biçki giyimden takı tasarımına, el örgüsünden işaret diline 26 farklı dalda düzenleniyor. Ücretsiz düzenlenen hobi ve meslek edindirme kurslarının eğitimleri halk eğitim usta öğreticileri tarafından veriliyor.

Kadınların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunan kurslara Maltepeli kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

26 FARKLI DALDA KURS DÜZENLENİYOR

Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezleri’nde biçki giyim, takı tasarımı, el örgüsü, işaret dili, tel kırma, diksiyon, kuaförlük, el nakışı, bağlama, spor, mefruşat, modelistlik, fotoğrafçılık, dikiş, iğne oyası, amigurumi, okuma yazma, halk oyunları, koro, satranç, yağlı boya, karakalem, makrome, İngilizce, kırk yama, punch kursları veriliyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Eğitimler Maltepe Belediyesi’ne bağlı Cevizli, Gülsuyu, Fındıklı, Küçükyalı, Esenkent, Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezleri ile Prof.Dr.İoanna Kuçuradi Kadın Danışma Merkezi, Üreten Engelliler Merkezi, Girne Zübeyde Hanım Kreş ve Bakım Merkezi’nde, Altın Yıllar Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Kayıtları devam eden kurslara katılmak için 444 17 06 numaralı telefondan dahili 3577/3578/3579/3581’den detaylı bilgi alınabilir.