Maltepeliler yokluğunun 85. yılında Atasının huzurunda

Yüzlerce Maltepeli Ata’sının huzurunda sevgi seli oluştururken duygusal anlar da yaşandı. Vatandaşları ilçeden yolcu eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu bayrağın, Mustafa Kemal’in kurduğu bu Cumhuriyet bayrağının dalgalanması ve ilelebet yaşayabilmesi sizlerin ve bizlerin elinde. Bizler de bu bayrağı, Atalarımızdan, büyüklerimizden aldığımız Cumhuriyet bayrağını genç kuşaklarımıza, genç kardeşlerimize emanet edebilirsek, onlara teslim edebilirsek daha nice nice yüzyıllar başımız dik, alnımız açık bu gök kubbenin altında, al bayrağımızın gölgesinde hep birlikte kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.” dedi.

ZİYARETTE DUYGUSAL ANLAR

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenen Anıtkabir gezisine katılan yüzlerce Maltepeli, Atalarının huzurunda ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle sevgi seli oluşturdu. 18 mahallenin katılacağı ziyarete ilk iki gününde Altıntepe, Çınar, Küçükyalı ve İdealtepe mahalleleri katıldı. Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de belediyenin kaldırdığı araçlarla yola çıkan vatandaşlar, vefatının 85. yılında Aslanlı Yol, Atatürk Mozolesi, Atatürk ve İsmet İnönü’ün mezarlarını ziyaret etti ve Anıtkabir Müzesi’ni gezdi. Atatürk’ün sağlığında kullandığı arabalar halktan büyük ilgi görürken, ziyarette duygusal anlar da yaşandı.

KILIÇ: “CUMHURİYETİMİZ 100 YILDIR AYAKTA”



Küçükyalı ve İdealtepe mahallelerinin gezisine katılan Başkan Ali Kılıç, “Cumhuriyetimizin 100. yılına denk geldiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Tam 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunda, onunla birlikte SSCB kuruldu, Yugoslavya vardı, başka ülkeler vardı. O ülkelerin hepsi dağıldı gitti ama Mustafa Kemal’in temelini attığı bu Cumhuriyet tam 100 yıldır tüm badirelere rağmen, tüm sıkıntılara rağmen ayakta kalıyor. Biz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına dün de, bugün de, yarın da minnet borçlu olacağız. O nedenle bugün çok önemli bir yere gidiyorsunuz, Mustafa Kemal Atatürk’e, Anıtkabir’e gidiyorsunuz. O Aslanlı Yol’da yürüdüğünüzde, 10 saniye gözlerinizi kapatıp 100 yıl önce bu ülkede neler olmuş diye bir düşünün. Çünkü bugün koşullar çok farklı, o gün çok farklıydı. O gün bütün Türkiye’de 11-12 milyon insan yaşıyordu. Bugün sadece İstanbul’da 20 milyon insan yaşıyor. O 11 milyon insanını yüzde 75-80’i köylerde, kırsalda yaşıyordu, yüzde 20’si şehirlerde yaşıyordu. İşte o sarı saçlı, mavi gözlü adam yılmadan Samsun’da ayağını toprağa basar basmaz Amasya, Sivas, Erzurum kongrelerini yaparak bütün Anadolu’daki kimlikleri birleştirerek Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü nedeniyle ülkemizi bölüp parçalamaya çalışan Batılı emperyalistlere adeta deyim yerindeyse diz çöktürerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Ona bin kere, on bin kere, milyon kere minnettarız.” dedi.

BAŞKAN KONUŞTU, HALK ALKIŞLADI

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Kılıç sözlerini şöyle bitirdi: “Çok önemli bir dönemden geçiyorsunuz. Bir yüzyılı kapatıyoruz ama bir ikinci yüzyıla da yelken açıyoruz, değil mi? İkinci yüzyılımızın başlangıcı. İşte bu bayrağın, Mustafa Kemal’in kurduğu bu Cumhuriyet bayrağının dalgalanması ve ilelebet yaşayabilmesi sizlerin ve bizlerin elinde. Bizler de bu bayrağı, Atalarımızdan, büyüklerimizden aldığımız Cumhuriyet bayrağını genç kuşaklarımıza, genç kardeşlerimize emanet edebilirsek, onlara teslim edebilirsek daha nice nice yüzyıllar başımız dik, alnımız açık bu gök kubbenin altında, al bayrağımızın gölgesinde hep birlikte kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim kazasız, belasız gidip gelmeyi nasip etsin. Ne güzel ki Maltepe’deyiz, kardeşçe yaşıyoruz. Maltepemizin gözbebeğisiniz. Siz de ışıklarımız, gözlerimizin ferisiniz. Hepinizin yolu açık olsun, hepinize saygılar sunuyorum.”

Ziyarette sık sık hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, Başkan Ali Kılıç’a bu imkânı sağladığı için teşekkür etti. Vatandaşlar, Atatürk’ün özellikle genç kuşaklara daha iyi anlatılması gerektiğini ifade ettiler.