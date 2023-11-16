Maltepeliler güne çorba ikramıyla başlıyor

Dağıtımlara katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç vatandaşlar ile sohbet ederek çorba ikramında bulundu.

İkinci yılına giren hizmetle Maltepeli vatandaşlar yeni güne geleneksel damak tadını yaşatan, besleyici içeriğe sahip çorba içerek başlıyor.

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce vatandaşların ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik, mevsim şartlarına uygun şekilde günlük olarak hazırlanan çorbaların dağıtımı Maltepe’nin yedi noktasında gerçekleştiriliyor. 16 Ekim’de başlayan dağıtım hizmetinde bir ayda 20 bin kişiye çorba ikram edildi. Haftanın beş günü her gün iki noktada taze ve sıcak olarak dağıtılan, sağlıklı ve lezzetli çorba ikramına her yaştan vatandaş büyük ilgi gösteriyor.

HAFTANIN BEŞ GÜNÜ İKRAM YAPILIYOR

Dağıtımlar Küçükyalı Aydınevler Mahallesi metro durağı Aydınevler çıkışı E-5 üstü, Maltepe köprüsü üstü İETT durağı, Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi No: 1 önü, Zümrütevler Huzurevi metro durağı E-5 üstü, Esenkent Mahallesi metro durağı E-5 üstü, Cevizli Marmaray durağı, Gülsuyu metro durağı,Fındıklı Mahallesi muhtarlık binası karşısı ve Feyzullah Mahallesi Maltepe merkez cami önünde yapılıyor.

METRO DURAKLARINDA KAHVE MOLASI

Sene başından bu yana devam eden kahve ikramlarıyla vatandaşlar iş ve okul dönüşünde Maltepe’de kahve molası yapabiliyor. Haftanın yedi günü her gün bir metro durağında vatandaşlara filtre kahve eşliğinde çikolata ikram ediliyor. İkramlar Huzurevi, Gülsuyu, Küçükyalı, Aydınevler, Esenkent metro durakları turnike katında gerçekleşiyor. Çorba, kahve ikramları önümüzdeki günlerde de devam edecek. İkram duyuruları Maltepe Belediyesi’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.