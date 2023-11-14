Maltepeliler Ata’sıyla buluşuyor

Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılında kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümünde ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e düzenlediği ziyaretlerine devam ediyor. 6-24 Kasım tarihlerinde düzenlenen geziyle Maltepe’nin 18 mahallesinden vatandaşların Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarını ziyaret etmesi sağlanıyor.



BAĞLARBAŞI VE YALI MAHALLESİ’NDEN VATANDAŞLAR KATILDI

Gezi programına bugün Bağlarbaşı ve Yalı Mahallesi’nden 166 vatandaş katıldı. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce organize edilen programda vatandaşlar mahalle muhtarlıklarından yola çıktı. Vatandaşlar iki yanında 24 aslan heykelinin bulunduğu 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol’dan ilerleyerek Tören Alanı’na geçti. Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar sonrasında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ziyaret etti.



İLK KEZ ATA’NIN HUZURUNA ÇIKMANIN GURURUNU YAŞADILAR

Hasan Akın ziyarete katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Emekliyim. Ekonomik koşullardan dolayı Anıtkabir’e gelemiyorduk. Belediyenin programıyla Anıtkabir’i ziyaret ettik. Atatürk’ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum.” dedi. Doğma büyüme Maltepeli olan Ece Ergün ise bu geziyle en büyük hayalinin gerçekleştiğini ifade ederek “Burada bulunmaktan çok gurur duydum. Özellikle asker değişim nöbetlerinde nutkum tutuldu. Çok heyecanlandım. Bu gezi için Belediye Başkanımız Ali Kılıç’a çok teşekkür ederim.” diye konuştu. Gönül Urul ise çocukluk yıllarında bir dönem Ankara’da yaşadığını ancak Anıtkabir’i ziyaret edemediğini ifade ederek “Ömrümde bir kez olsun Anıtkabir’i gezmek istedim. Sosyal medya hesaplarından bu duyuruyu görünce çok sevindim. Sabahın erken saatinde kalkıp geldim. Çok duygulandım. Atatürk’ü çok seviyorum. Bazı kesimler sevmiyor ama ben O’nu çok seviyorum. Kabir ziyaretinde çok duygulandım. Ağladım. Bu duyguları anlatmak yetmiyor.” şeklinde konuştu.