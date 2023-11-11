Maltepeliler Ata’larını “Türkiye 100” ile andı

Maltepe Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85. yılında düzenlediği “10 Kasım Piyano Resitali” ile andı. Dünyanın önde gelen bestekar ve sanatçılarından piyanist İslam Manafov ve kızı Turan Manafzade’nin birlikte sahne aldığı gece İslam Manafov’un solo konseriyle başladı. Manafov piyanoda çaldığı ezgilerin hikayelerini de anlatarak Chopin’in Noktürn, Fantaise-Impromptu, Sergey Rahmaninov’un Sol Minör Prelüdü ile Beethoven’ın “Ay Işığı Sonatı” olarak da bilinen “do-diyez minör”ü başarıyla icra etti.

Manafov’dan sonra sahne alan kızı Turan Manafzade ise Azeri ve Türkçe eserlerin yanı sıra Atatürk’ün sevdiği şarkılara da seçkisinde yer verdi. Manafzade Fikret Emirov’dan “Ben Seni Ararım”, Aşık Veysel’den “Uzun İnce Bir Yoldayım”, Türkiye’de deprem hayatını kaybedenler için bestelediği “Deprem”, “Sarı Gelin”, “Manastır Türküsü”, “Yiğidim Aslanım” ile yine kendi bestesi olan “Türkiye 100 Marşı”nı seslendirdi.

KONSERDE DUYGU DOLU ANLAR

Manafzade’nin başarılı performansı ayakta alkışlanırken o da babası gibi söylediği şarkı, türkü ve marşlar öncesinde kısa açıklamalar yaptı ve Atatürk’ü minnetle andığını sözlerine ekledi. Özellikle Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenler için bestelediği “Deprem” eseri dinleyenleri duygulandırdı. Konseri izleyenler “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Yiğidim Aslanım”, “Manastır Türküsü” gibi türkülere eşlik de etti.

HEP BİRLİKTE TÜRKİYE 100

Ayrıca gecede Manafzade, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı için bestelediği “Türkiye 100 Marşı”nı Maltepelilerle birlikte okudu. Marş büyük beğeni toplarken Manafzade ayakta alkışlandı.

Etkinlik sonrası Manafov ve Manafzade’ye konser anısına Maltepe Belediyesi yetkililerince hediye takdim edildi. Halk ise Manafov ve Manafzade ile birlikte fotoğraf çektirdi.

MARŞIN SÖZLERİ

“Türk’üz biz Türk, önderimiz Atatürk,

Şanlı tarihimiz, hep cesur, asil ve hür,

Tarihte destanlar yazan ey aziz milletim,

Payidar ol Cumhuriyet’im.

Denizde, havada, karada gücün yeter,

Bayrağın nesillerden nesillere geçer,

Sonsuz sevgi, minnet ile ele ele, kalp kalbe,

Başın dik yaşa canım Türkiye’m.”