Maltepeli öğrencilere gıda desteği

Maltepe Belediyesi, ilçesindeki sosyal destek çalışmalarına yeni bir halka daha ekledi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü her gün pilot olarak seçilen 7 ilkokulda yaklaşık bin öğrenciye gıda desteği sunmaya başladı. Sosyal destek hizmetleri personelince ihtiyaç sahibi olduğu bilinen ve yoğun talep gelen okullarda başlatılan çalışmada öğrencilere bir gün kaşarlı poğaça, muz ve süt, bir günse simit, mandalina ve ayran verildi. Gıda mühendislerince incelenerek dağıtılan ürünler, her sabah okul önünde birebir öğrencilere teslim edildi.

Beslenme desteğiyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek demiştik. Bu kapsamda hem zorlaşan ekonomik koşullar, hem de ihtiyaç sahiplerini düşünerek özellikle ilkokul çağında, gelişim aşamasında olan çocuklarımıza beslenme desteği vermeye başladık. Karınca kararınca sunduğumuz bu hizmetle çocuklarımızın geleceğine ufak da olsa bir katkımız olsun istedik. Onların gözünden mutluluk ve başarı bizler için kuşkusuz en büyük motivasyondur. Sosyal hizmetler noktasındaki çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi