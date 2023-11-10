  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Maltepe
  4. Maltepeli minikler “Ata”sını andı

Maltepeli minikler “Ata”sını andı

Yayınlanma:
Maltepeli minikler “Ata”sını andı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşlerde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Kreşlerde eğitim alan çocuklar Ata’ya olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını gösterdi. Ayrıca Atatürk, Maltepe Belediyesi personeli tarafından anıldı. Saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte belediye binası önündeki alana çıkan belediye personeli, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder’in sonsuzluğa uğurlanışının yıl dönümünde saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte belediye binası önündeki alana çıkan belediye personeli, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Törende hizmet binası önündeki Türk Bayrağı yarıya indirildi. Belediye binasının yanı sıra Maltepe Belediyesi’nin diğer hizmet birimlerindeki personel de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andı.

ATATÜRK BÜSTÜNE ÇİÇEK BIRAKTILAR

Maltepe Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim alan çocuklar, düzenlenen törenlere yakalarına Atatürk rozeti takıp, siyah kıyafetleriyle katıldılar. Çocuklar öğretmenleriyle hazırladıkları Atatürk köşesinde Ulu Önder’i anıp, Atatürk büstüne çiçeklerini bıraktı. Minikler, sınıflarında hazırladıkları panolarında fotoğraf çekilerek 10 Kasım’ı ölümsüzleştirdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Maltepe’de Ulu Önder “Ata’ya saygı zinciriyle” anıldı
Maltepe’de Ulu Önder “Ata’ya saygı zinciriyle” anıldı
Kadıköy'de binlerce kişi ATA'ya Saygı Zinciri oluşturdu
Kadıköy'de binlerce kişi ATA'ya Saygı Zinciri oluşturdu
İmamoğlu, "10 Kasım Mevlidi"ne katıldı
İmamoğlu, "10 Kasım Mevlidi"ne katıldı
Ulu Önder Atatürk, 10 Kasım’da Kartal'da Özlem Ve Minnetle Anıldı
Ulu Önder Atatürk, 10 Kasım’da Kartal'da Özlem Ve Minnetle Anıldı
İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi:10 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi:10 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul'da elektrik kesintisi!. 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İstanbul'da elektrik kesintisi!. 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Selek: İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Selek: İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor
Evde Fizik Tedavi hizmeti hastalara umut oluyor
Evde Fizik Tedavi hizmeti hastalara umut oluyor