Maltepeli minikler “Ata”sını andı

Kreşlerde eğitim alan çocuklar Ata’ya olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını gösterdi. Ayrıca Atatürk, Maltepe Belediyesi personeli tarafından anıldı. Saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte belediye binası önündeki alana çıkan belediye personeli, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder’in sonsuzluğa uğurlanışının yıl dönümünde saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte belediye binası önündeki alana çıkan belediye personeli, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Törende hizmet binası önündeki Türk Bayrağı yarıya indirildi. Belediye binasının yanı sıra Maltepe Belediyesi’nin diğer hizmet birimlerindeki personel de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andı.

ATATÜRK BÜSTÜNE ÇİÇEK BIRAKTILAR

Maltepe Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim alan çocuklar, düzenlenen törenlere yakalarına Atatürk rozeti takıp, siyah kıyafetleriyle katıldılar. Çocuklar öğretmenleriyle hazırladıkları Atatürk köşesinde Ulu Önder’i anıp, Atatürk büstüne çiçeklerini bıraktı. Minikler, sınıflarında hazırladıkları panolarında fotoğraf çekilerek 10 Kasım’ı ölümsüzleştirdi.