Maltepeli kadınlara Hollanda'dan sertifika

Maltepe Belediyesi’nin, Zincir Kıran Kadınlar Derneği’yle birlikte gerçekleştirdiği kadınlara yönelik bisiklet eğitimine Hollanda’dan takdir geldi. Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Maltepeli kadınlara eğitimin nasıl verildiğini içeren sunum sonrası 40 bisiklet elçisine sertifika verdi.

Maltepe Belediyesi’nin öncülüğünde Zincir Kıran Kadınlar Derneği’yle birlikte 2 sene içerisinde 100 kadına bisiklete binme eğitimi verildi. Kadınlara yönelik çalışmaları ödüllendiren Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, konsolosluk binasında bir sertifika töreni düzenledi. Düzenlenen tören öncesi online bir sunum gerçekleştiren Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan, “Zincir Kıran Kadınlar Derneği; bisiklet derslerinin geliştirilmesi, bisiklet derslerinin eğitici hale getirilmesi, çok daha fazla kadına eğitim verilmesi ve bu şekilde kadınların kentte bisiklet kullanımlarının arttırılması yönünde bir projeyle geldiler. Biz de seve seve kabul ettik.” dedi. Aynı eğitimin verildiği diğer belediyelerin de katıldığı ödül töreninde Maltepeli kadınlara verilen bisiklet eğitimiyle ilgili kısa bir video da gösterildi.

Sonrasında ise Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, eğitici pozisyonunda olan 40 bisiklet elçisine, katkılarından dolayı sertifika verdi.

Maltepe Belediyesi’nin, Zincir Kıran Kadınlar Derneği’yle birlikte gerçekleştirdiği kadınlara yönelik bisiklet eğitimine Hollanda’dan takdir geldi. Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Maltepeli kadınlara eğitimin nasıl verildiğini içeren sunum sonrası 40 bisiklet elçisine sertifika verdi.

Maltepe Belediyesi’nin öncülüğünde Zincir Kıran Kadınlar Derneği’yle birlikte 2 sene içerisinde 100 kadına bisiklete binme eğitimi verildi. Kadınlara yönelik çalışmaları ödüllendiren Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, konsolosluk binasında bir sertifika töreni düzenledi. Düzenlenen tören öncesi online bir sunum gerçekleştiren Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan, “Zincir Kıran Kadınlar Derneği; bisiklet derslerinin geliştirilmesi, bisiklet derslerinin eğitici hale getirilmesi, çok daha fazla kadına eğitim verilmesi ve bu şekilde kadınların kentte bisiklet kullanımlarının arttırılması yönünde bir projeyle geldiler. Biz de seve seve kabul ettik.” dedi. Aynı eğitimin verildiği diğer belediyelerin de katıldığı ödül töreninde Maltepeli kadınlara verilen bisiklet eğitimiyle ilgili kısa bir video da gösterildi.

Sonrasında ise Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, eğitici pozisyonunda olan 40 bisiklet elçisine, katkılarından dolayı sertifika verdi.