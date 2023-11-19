Maltepeli çocukların ara tatil keyfi

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 13 Kasım’da başlayan 1. dönem ara tatiline yönelik olarak bir dizi etkinlik düzenledi. Bu etkinlikler kapsamında 8-14 yaş arası öğrenciler Silivrikapı Buz Pisti’nde buz pateni deneyimi yaşadı. Oldukça eğlenen ve buz pateni yapmayı öğrenen 70 öğrenci ilginç bir deneyim de yaşadı. Yine 9-14 yaş arası 50 çocuğa Derince At Çiftliği’nde binicilik dersi verildi. Atlarla yakından ilgilenen ve kaynaşan çocuklar deneyimli eğitmenler eşliğinde atlara binerek, binicilik konusunda kendilerini geliştirdi. Çocuklar etkinlikten büyük bir keyif alırken atlara olan korkularını da yendiklerini ifade ederek belediyeye teşekkür etti. Stat gezilerindeyse 8-14 yaş arası 50’şer çocuk Rams Park Ali Sami Yen ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu spor komplekslerini ziyaret ederek stadyum ve müzeleri gezdi.

HEM BİLİM, HEM EĞLENCE…

Kütüphane Müdürlüğü de kendisine bağlı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nde 6-10 yaş arası çocuklara eğlenceli kimya dersleri ve kimyasal tepkimeleri konusunda uygulamalı ders verdi.