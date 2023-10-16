Maltepe’den dünyaya barış mesajı

Kıbrıs’ta sanatın gücüyle engelleri aştıklarını belirten ekipler, “Biz başardık, sizler de başarabilirsiniz. Barışa evet, sanata evet” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıslı tiyatrocular, 5. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde iki oyunla sahne aldılar. Kuzey ve Güney Kıbrıs Tiyatro Poh ekibi, Avrasya Tiyatrolar Birliği ortak projesi olarak Aziz Nesin’in eserinden uyarlanan “Hadi Öldürsene Canikom” adlı oyunuyla sahne alırken KKTC Girne Tiyatro Su “Çökme Tehlikesi Var” ile sahne aldı.

Sanatsal anlamda kurdukları işbirliğiyle diğer ülkelere de örnek olan Kıbrıslı ekiplerin başında olan deneyimli tiyatrocu Derman Atik ve Güney Kıbrıs’ı temsilen bölgenin tanınan oyuncularından Valentina Sofokleus, kendilerine bu imkanı tanıyan Maltepe Belediyesi yetkilileri başta olmak üzere Avrasya Tiyatrolar Birliği’ne ve tüm bu projelerin hayata geçmesi noktasındaki büyük emekleri için Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ettiler.

DERMAN ATİK’TEN “KNIGA VE ALİ KILIÇ” VURGUSU

Derman Atik, Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin önemine dikkat çekerek, “Avrasya Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Ukrayna Kherson Devlet Tiyatrosu Müdürü arkadaşımız Aleksandr Kniga Ruslarca kaçırılmıştı. Bu oluşum ve Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın katkılarıyla kendisini kurtarabilmiştik. Bu anlamda sanatsal festivallerin etkisi çok büyük. Bu barışa ve sanata katkı sunan büyük bir oluşum ve bunun başını Maltepe’nin çekiyor olması da oldukça önemli. Zaten bütün sanatsal aktivitelerin esas amacı barışa ve insanlığa hizmet etmek. Bu anlamda sanat bizleri birleştiren en önemli güç olacaktır.” dedi.

TÜRKÇE VE RUMCA BARIŞ MESAJI

“Hadi Öldürsene Canikom” isimli oyundaki performansıyla göz dolduran ünlü oyuncu Valentina Sofokleus, “Türkiye ve Yunanistan birbirinden ayrılmaz bir bütün. Kıbrıs’ta bu birlikteliği kurmamızın mimarı Derman Atik’tir. Kendisi önemli bir isim, yaratıcı bir sanatçı ve çok iyi bir yönetmendir. Burada olmaktan çok mutluyum. Aynı şeylere gülüp ağlayan bir toplumuz. Dolayısıyla bu oyunda yer alırken bu hissi içimde duyumsadım. Bu organizasyonu ve festivali düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu festivalin barışa, halkların kardeşliğine ve sanatın güçlenmesine katkı sunmasını diliyorum” diye konuştu.

Derman Atik Türkçe, Valentina Sofokleus ise Rumca “Biz başardık, sizler de başarabilirsiniz. Savaşa hayır, barışa evet, sanata evet” diyerek Maltepe’den dünyaya barış mesajı ilettiler.