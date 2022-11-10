Maltepe’den Ata’ya hem karada hem denizde saygı duruşu

Maltepe, Atatürk’ü hem denizde hem karada andı. Maltepe Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84’ncü yıl dönümünde düzenlediği “Ata’ya Saygı Zinciri” ve Ata’ya Saygı Dalışı” programı, Maltepe sahilinde gerçekleşti. Saat 08.00’den itibaren düzenlenen programa binlerce Maltepeli vatandaş Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle katılarak Küçükyalı’dan Bostancı’ya kadar insan zinciri oluşturdu. Programa Maltepe Belediyesi çalışanlarıyla Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri de katıldı. Atatürk’ün vefat ettiği saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu.

MAVİ GÖZLER MAVİ SULARDAN ÇIKARILDI

Törenin ardından Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, Marmara Sualtı Merkezi, Denizde Arama Kurtarma (DAK/SAR), Piri Reis Üniversitesi ve Umudun Yolu Filmi’nin katılımıyla 20 dalgıç Ata’ya saygı dalışı gerçekleştirdi. Dalgıçlar Atatürk posteri ile Türk bayrağını deniz yüzeyinde açarak Atatürk’e bağlılıklarını ve O’nun izinde olduklarını bir kez daha dünyaya duyurdu. Suyun içinde meşaleler yakan dalgıçlara teknelerdeki ve kıyıdaki vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.