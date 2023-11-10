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Maltepe’de Ulu Önder “Ata’ya saygı zinciriyle” anıldı

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Maltepe’de Ulu Önder “Ata’ya saygı zinciriyle” anıldı
Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’nci yıl dönümünde düzenlediği “Ata’ya Saygı Zinciri” yle andı.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 9’u 5 geçe, çalan sirenle birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Programda iki paramotor gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posterini dalgalandırdı. Marmara Sualtı Merkezi (MSM) dalgıçları ise Ata'ya saygı dalışı gerçekleştirerek Atatürk posterini ve Türk bayrağını deniz yüzeyinde açtı.

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenen program kapsamında her yaştan binlerce vatandaş saat 8.00’dan itibaren Küçükyalı sahilinde toplanmaya başladı. Ellerindeki bayraklarla anma programına katılım sağlayan vatandaşlar metrelerce zincir oluşturarak Ulu Önder’i özlem, şükran ve minnetle andı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 9’u 5 geçe, çalan sirenle birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

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SPORCULAR ATATÜRK’Ü GÖKYÜZÜNDE VE SUDA ANDI

Programda iki paramotor gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posterini dalgalandırdı. Marmara Sualtı Merkezi (MSM) dalgıçları, Küçükyalı sahilinde Ata’ya saygı dalışı gerçekleştirdi. Dalgıçlar saat 09.05’te ellerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile su yüzüne çıkarak Ata’yı andı.

ATA’YI KONSERLE ANDILAR

Program, Maltepe Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu’nun sahne aldığı 10 Kasım özel konseriyle sona erdi. Korolar, şef Emine Çolak yönetiminde eserlerini seslendirdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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