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Maltepe'de Kandil Önce Hazırlık

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Maltepe'de Kandil Önce Hazırlık
Maltepe Belediyesi’nce Mevlid Kandili öncesinde ilçedeki ibadethanelerin temizliği tamamlandı. Maltepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce kandil öncesinde ilçedeki 84 cami ve 46 mescitte temizlik çalışması yapıldı.

Maltepe Belediyesi’nce Mevlid Kandili öncesinde ilçedeki ibadethanelerin temizliği tamamlandı. Maltepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce kandil öncesinde ilçedeki 84 cami ve 46 mescitte temizlik çalışması yapıldı.

Maltepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki İbadethane Temizlik Ekibi, cami ve mescitlerin iç mekânlarındaki halıları özel makinelerle yıkayıp süpürdü. Ekipler, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, pencereleri tek tek silerek cam, kapı ve ayakkabılıkları temizledi.

Maltepe’deki ibadethanelerin temizliğine büyük önem verdiklerini söyleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç “Ekiplerimiz vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde ve hijyenik bir ortamda yapmaları için camilerin düzenli olarak temizliğini yapıyor. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili dolayısıyla tüm hemşehrilerimizin Mevlid Kandilini kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

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