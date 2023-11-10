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Maltepe’de “Kadın Dijital Girişimcilik Eğitimleri” başladı

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Maltepe’de “Kadın Dijital Girişimcilik Eğitimleri” başladı
Maltepe Belediyesi’nin Maltepeli girişimci kadınları desteklemek için düzenlediği “Kadın Dijital Girişimcilik Eğitimleri” başladı.

Maltepe Belediyesi’nin İstanbul Gedik Üniversitesi ile yaptığı iş birliğiyle hayata geçen projede katılımcılara Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) tarafından hazırlanan eğitim veriliyor. Eğitimin başlaması nedeniyle Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde önceki gün gerçekleşen programa Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu, KAGİDER Merkez Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Emel Birol, Dr. Öğr Üyesi Nilay Utlu, Öğr. Gör. Aslan Aydoğan ve Öğr. Gör Fatih Bingül ve doksan kadın katıldı. İstanbul Gedik Üniversitesi KAGİMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman, Cumhuriyet’in 100. yılında kadınlara dijital yetkinlikler kazandırmanın önemine dikkat çekerek “KAGİMER olarak kadınları ekonomide güçlendirmeyi, ekonomiye katılmaları ve toplumsal hayatta rol almaları üzerine çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

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Katılımcı kadınlar verilen eğitimden duydukları memnuniyeti ifade ederek “Bizlere kendimizi geliştirmek için çok verimli ve güzel bir eğitim veriliyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a kadınları destekleyen çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.” diye konuştular. Beş hafta sürecek eğitimde katılımcılara uzman eğitimciler tarafından dijital girişimcilik, dijital dünyada kadın girişimciliği, girişimcilik ve marketing kavramları, e-ticaret, finansal okur-yazarlık, dijital pazarlama ve satış platformları, sosyal medyada satış teknikleri konularında eğitim verilecek. Eğitimin sona ermesinin ardından katılımcılara sertifika verilecek

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