Maltepe, yeni yüzyılı büyük coşkuyla selamladı

Maltepe Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu etkinliklerle Cumhuriyet 7’den 77’ye ilçede büyük coşkuyla kutlanırken Ozan Doğulu ve Şevval Sam verdikleri konserle Cumhuriyet’in 100. yılına yakışan muhteşem bir geceye imza attı. Konserde konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Cumhuriyetimizin 100. yılında bu Cumhuriyet’i tam 100 yıl önce kuran, Anadolu’yu parsel parsel paylaşmak isteyen Batılı emperyalistlere rağmen vatanı kurtaran Mustafa Kemal öncülüğünde başlatılmış olan Anadolu devrimci hareketini buradan bir kere daha selamlıyorum.” dedi.

DİJİTAL MÜZE BÜYÜLEDİ

Maltepe’de 100. yıl kutlamaları, sabahın erken saatlerinde başladı. Handan Hayrettin Yelkikanat Anadolu Teknik Lisesi’nde Belediye Başkanı Ali Kılıç gazilerle bir araya geldi ve Atatürk anıtına çelenk konuldu. Sonrasında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Galeri Maltepe’de “Cumhuriyet 21. Yüzyıl” isimli interaktif modern dans gösterisi sahnelendi ve izleyenlerce performans ayakta alkışlandı. Ayrıca barış, adalet, insan hakları, Cumhuriyet ve Atatürk içerikli; “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Resim” projesi isimli sergiyle müze alanında “100. Yıl Cumhuriyet Dijital Müze açılışı” yapıldı. Açılışta kültür merkezinin binasına Atatürk’ün at üzerindeki silüeti yansıtıldı. İzleyenlerin nefeslerini tutarak izlediği gösteri duygulu anlara sahne oldu. Özellikle Atatürk’ün kurtuluş ve Cumhuriyet ile ilgili sözlerinin yer aldığı ve salonlara yansıtılan görüntülerle o dönemin ruhunun insanların içine işlediği müze bir süre daha kapılarını izleyicilerine açık tutacak.

100. YILA 100 RESİM

Dünyanın farklı coğrafyalarında ressamların Cumhuriyet’i resmetmesi sonucu oluşan “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Resim” sergisi için galeri salonunda kokteyl verildi. Kokteyle Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra davetli sanatçılar, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri katıldı.

Başkan Ali Kılıç burada yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 100. yılı için bir şeyler yapmak istedik. Cumhuriyet’i sanatçıların resmetmesi gerektiğine inandık. İstedik ki Mustafa Kemal’in kurduğu bu Cumhuriyet’i 100. yılında komşu ülkelerin sanatçıları resmetsin. Onları davet ettik. Birçok ülkeden ressamlarımız bu projeye katıldı. İlk sanatçılarımızı İran’dan davet ettik. Ağırlığı kadın sanatçılardı. İranlılarla başladık ama Yakutistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Balkanlar ve Almanya’ya kadar birçok ülke sergimize katıldı ve bu akşam gördüğünüz her biri birbirinden değerli ve güzel, her tabloda başka bir hikaye görebileceğiniz, sanatçının tabloya duygu ve düşünceleri yansıttığı güzellikler ortaya çıktı. 100 yıl önce Batılı emperyalistleri dize getirerek kurulan Cumhuriyet bayrağını biz de ileri kuşaklara ileterek, ülkemizi yüzyıllar boyunca yaşatacağımıza inanıyorum. Bu sergimizin bir örnek olmasını temenni ediyorum. Diliyorum ki bu sergi Anadolu’yu ve diğer ülkeleri de gezerek Cumhuriyetimizi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bakış açısını, sanatçılarımızın bakış açısını sanatseverlere tanıtır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Sanatçıların yaptığı konuşmada ise Atatürk, Cumhuriyet, kadın ve özgürlük vurgusu ön plana çıktı. Sonrasında Ali Kılıç sanatçılara plaket ve hediye takdim etti.

100. YILA ÖZEL FUTBOL TURNUVASI

Ayrıca 100. yıl etkinlikleri kapsamında Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nce 100. yıla özel futbol turnuvası düzenlendi. U12 yaş kategorisinden gerçekleştirilen ve 11 Maltepeli takımın katıldığı turnuvada kazanan Cumhuriyet oldu. İlk üçe giren 1905 Maltepespor, Maltepespor ve İdealtepe SK ile katılımcı takımlara başarı kupası ve madalya verildi. Turnuvaya Maltepe Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Behram Bayram Kaçar da katıldı.

DOĞULU HAZIRLADI, ŞEVVAL SAM İMZAYI ATTI

100. yıl etkinliklerinin son konserinde ise Maltepeliler büyük coşku içerisinde alanları doldurdu. Yüzlerce Maltepeli Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin konser alanında Ozan Doğulu’nun seçtiği birbirinden güzel müziklerle ve marşlarla yeni yüzyılı karşıladı. Hep birlikte “Gençliğe Hitabe”in okunduğu, Atatürk posterleri, bayraklarla süslenen ve ışık şovlarıyla bezenen alanda vatandaşlar marş, türkü ve şarkılara da eşlik etti. Doğulu’nun başarılı performansıyla geceye hazırlanan Maltepelilere ünlü sanatçı Şevval Sam repertuarından eserler, Karadeniz türküleri ve marşlarla unutulmaz bir gece yaşattı. Sam konserde yaptığı konuşmada barış ve kadın kavramları üzerinden duygularını ifade etti. Ayrıca Sam doğum gününe az bir zaman kala sahneden doğum gününü de Maltepeliler kutlayarak çifte kutlama yaptı. Konserin sonlarına doğru yapılan davul şov ise nefesleri kesti.

KILIÇ’TAN KADIN VE CUMHURİYET VURGUSU

Konserde söz alan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sevgili Maltepeli hemşerilerim dün akşam Volkan Konak ile bu meydanı doldurdunuz. Bugün sevgili Şevval Sam için buradasınız. Cumhuriyetin güçlü kadını, değil mi? Aydınlık yüzü. Kadın dediğinde Anadolu’da aslında akan sular durur. Bakmayın siz son yıllarda, özellikle bu son dönemde kadına yönelik şiddetin arttığına. Halbuki Anadolu’da kadın dediğinizde eğer erkekler kavga ediyorsa kadın başındaki eşarbı, türbanı ya da başörtüyü çıkarıp yere atıyorsa o kavga orada biterdi. Yani kadına saygı son derece yüksekti. Hatta biraz daha geriye gidelim, İslam’dan önce Türk dünyasının 35 kadın hükümdarı olmuş. Bunlardan en tanınanı Tomris Hatun. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu Cumhuriyet’i tam 100 yıl önce kuran, Anadolu’yu parsel parsel paylaşmak isteyen Batılı emperyalistlere rağmen vatanı kurtaran Mustafa Kemal öncülüğünde başlatılmış olan Anadolu devrimci hareketini buradan bir kere daha selamlıyorum.” diye konuştu.

“DAİMA SEVGİ KAZANACAK”

Kılıç herkesin bayramını kutlayarak sözlerini şöyle noktaladı: “Hepinizin 100. yılını bir kez daha kutluyorum. Maltepeli yoldaşlarım, kardeşlerim ben enerjimi, gücümü sizden alıyorum. Bir yumruk gibi kenetlendiğimizde hiç kimse ama hiç kimse Türkiye Cumhuriyet’ini bölemez, parçalayamaz. Biz büyük bir aileyiz. Adlarımız farklı ama soyadımız Türkiye. Koşullar ne olursa olsun daima sevgi kazanacak. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Nice yüzyıllarımız olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

29 EKİM’E 10 KALA GERİ SAYIM

Konuşmalar ve konser sonrası Kılıç, Sam’a Cumhuriyet kadınları adına bayrak verdi. 29 Ekim’e 10 kala sahneden geri sayım yapıldı, görsel şovlar, marşlar ve büyük bir coşkuyla Türkiye’nin 100. yılına merhaba denildi.