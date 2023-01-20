Maltepe yeni parkına kavuşuyor

Daha yeşil bir Maltepe için çalışmalarını hızla sürdüren Maltepe Belediyesi, İdealtepe’de 3 bin 850 metrekarelik bir parkın çalışmalarına başladı. Kurulacak park ile Bağdat Caddesi’nde atıl durumda olan alan, her yaştan insanların ve çocukların kullanımına açık olan yaşam alanına dönüşecek.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, daha yeşil bir Maltepe yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İdealtepe’de, Bağdat Caddesi üzerinde atıl olarak duran alan, parka dönüştürülmeye başlandı. 3 bin 850 metrekarelik parkta 2 bin 9 metrekare yeşil alan, 236 metre yürüyüş parkuru, 359 metrekare çocuk oyun alanı, 116 metrekare fitness alanı ve 648 metrekarelik 18x36 ölçülerinde tenis kortu yer alacak. Bu haliyle gencinden yaşlısına, çocuğundan sporcusuna herkesin kendinden bir şeyler bulacağı park, tam bir yaşam alanına dönüşecek.

“HERKESE HAYIRLI OLSUN”

Parkı gezen ve halkın taleplerine kulak veren Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Burada uzun süredir atıl durumda bulunan 4 dönüm arazimizi mahalle parkına çevirdik. 2 dönümü sert zeminden oluşuyor, 2 bin metrekaresi de yürüyüş parkurları ve gençlerimizin, çocuklarımızın oynayabileceği alanlardan oluşturuldu. Son aşamaya geldik. İnşallah en kısa zamanda, Şubat ayı içerisinde parkımızı açarak Maltepeli hemşerilerimizin hizmetine sokmuş olacağız. Herkese şimdiden hayırlı olsun.” dedi.