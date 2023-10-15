Maltepe Tiyatro Festivali: 'Et' Oyunu ve Başkan Ali Kılıç'ın Barış Mesajı

Belediye Başkanı Ali Kılıç, tiyatro oyunları ve korteje katılarak, “Dünya tarihinde savaş baronları ve maşaları olanlar er geç kaybedecek, barış ve dostluğu savunanlar ise kol kola girip barış ve kardeşlik türkülerini söyleyeceklerdir.” şeklinde konuştu.

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği “Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali” tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivalin üçüncü ve dördüncü gününde dörder yapımın gösterimi gerçekleşti. Tiyatroseverlerin ilgiyle takip ettiği festivalin oyunları, Uluslararası Bağımsız tiyatro jürisi tarafından da izlendi.

Festivalin üçüncü gününde Özbekistan Kaşkadarya Devlet Dram ve Müzikal Tiyatrosu’nun Aziz Nesin’in eserinden uyarladığı Üç Bahtsızlık”, Kırgızistan Baken Kidieva Devlet Tiyatrosu’nun “Dar Köprü”, Romanya Yaş Ulusal Atheneum Tiyatrosu’nun “Frankfurt’ta Kız Arkadaşı Olan Bir Saksafoncu Tarafından Aldatılan Pandaların Hikâyesi” ile avukatlar tarafından kurulan Eskişehir Sui Generis Tiyatrosu’nun”Kargalar” isimli oyunları sahnelendi.

GONG İLE SAHNE ALDI

Festivalin dördüncü gününün ilk oyununda Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Gong Sahne/İzmir’in, “Gong” isimli oyununun gösterimi yapıldı. Filiz Bozkuş Al, yazıp yönettiği tek kişilik oyunda tiyatral dans performansı sundu. Oyunun müzik ve ışık tasarımını Kerem Al, kostümünü Aynur Kök hazırladı. Oyunda insanın doğumundan itibaren yaşadığı büyüme öyküsünü sahneleyen Al, sahne performansıyla izleyicilerin alkışlarını topladı. Oyunun bitiminde Filiz Bozkuş Al’a, Avrasya Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Ukrayna Herson Devlet Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Kniga tarafından plaket takdim edildi.

ET’İN PRÖMİYERİ YAPILDI

Festivalde Türkiye-Portekiz ortak yapımı “Et” isimli oyunun ilk izleyici gösterimi de gerçekleşti. Companhia De Braga, Maltepe Belediye Tiyatrosu ve Avrasya Tiyatrolar Birliği ortak projesini Şule Demirel yazdı. Kubilay Erdelikara’nın yönettiği oyunda tüketimin sürüklediği uçsuz bucaksız bir distopyada yaşanılanlara yer verildi. Oyunun bitiminde Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Hayman tarafından plaket sunuldu.

ÜÇ KISA HİKÂYE SAHNELENDİ

Festivalin üçüncü oyununda Ukrayna Kiev I.K. Karpenko Karyı Tiyatro,Sinema ve TV Üniversitesi “Üç Kısa Hikaye” isimli oyunuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Oyunu Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ta izledi. Ukrayna’nın ünlü yazarları Mykola Kulish ve Oleksandr Korniychuk’un kaleme aldığı oyunu Bohdan Strutynskyi yönetti. Oyunun bitiminden sonra oyuncular Rusya ile savaşan Ukrayna’ya destek için Ukrayna bayrağı açtı.

SANAT, DOSTLUK VE BARIŞ KÖPRÜSÜ KURUYOR

Daha sonra bir konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Tiyatro Festivali’ne gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek “Festivale yurt dışından katılıp renk ve neşe kattıkları için konuklarımıza teşekkür ediyorum. Savaşın tüm kirli yüzüne rağmen sanatın dostluk, barış köprüsü olduğunu bir kez daha hatırlattıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Dünya tarihinde savaş baronları ve maşaları olanlar er geç kaybedecek, barış ve dostluğu savunanlar ise kol kola girip barış ve kardeşlik türkülerini söyleyeceklerdir.” dedi. Kılıç, oyunculara plaketlerini takdim etti.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Daha sonra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Belediye Meclis üyeleri, Maltepe Belediyesi’ne bağlı birim müdürleri, festivale katılan sanatçılar ve tiyatroseverlerin katılımıyla Maltepe Meydanı’ndan tarihi Beşçeşmeler Meydanı’na festival kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Coşkuyla gerçekleşen yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Meydanda halk oyunları ekipleri tarafından Anadolu’nun farklı yörelerinden oyunların gösterimleri yapıldı. Festivalde Maltepe’nin sanat yaşamında yeni adreslerinden biri olacak Maltepe Tiyatrosu’nun açılışı yapıldı.

Günün son oyununda Portekiz’den festivale katılan Companhia De Braga Tiyatrosu “Mesa” isimli oyunu Maltepe Tiyatrosu’nda sahneledi. Rui Madeira’nın yönettiği oyunda bir masada yaşam ve ölüm, sevgi, aşk üzerine bir öykünün gösterimi yapıldı.

SON GÜNDE ÖDÜL TÖRENİ VE HEYECANI YAŞANACAK

Festivalin son gününde Sarıyer Belediye Tiyatrosu “Üç Dahi”, Altıüstü Kabare “Çiftler Çiftler”, Yolcu Tiyatro “Gomidas”, Portekiz Companhia de Braga “Mesa” isimli oyunu sahneleyecek. Türkan Saylan kültür Merkezi’nde kapanış ve ödül töreni gerçekleşecek.