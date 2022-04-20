Maltepe'de geri dönüşüm seferberliği

Maltepe Belediyesi, geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanmasını içeren “atık yönetimi eğitimleri”ne başladı. Bu kapsamda pilot mahalle seçilen Feyzullah’ta, Adatepe Sitesi sakinlerine eğitim verildi.

Pilot mahalle seçilen Feyzullah Mahallesi'nde bulunan Adatepe Sitesi'nde ilk eğitim verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara’nın da katıldığı atık yönetimi konusunda halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimde geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanmasının önemine vurgu yapıldı. Eğitimde atık türleri anlatılarak, hangi atıkların evsel atıklardan ayrı toplanması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Atık toplama kampanyalarıyla da ilgili bilgi verilen toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu, atık miktarlarını artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.