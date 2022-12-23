Maltepe'de ambulansa yol vermediği için ceza kesilen sürücünün ehliyeti de geçici olarak geri alındı
Maltepe'de hasta almaya giden ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı.
İSTANBUL 23.12.2022, 10:34
Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde D-100 kara yolunda Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, bir otomobilin sürücüsü yol vermedi.
Ambulanstaki sağlık çalışanı, sürücünün aracıyla yol vermemesini cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde, otomobil sürücüsünün kendisinden yol isteyen ambulansa yol vermemesi, ambulansın da şerit değiştirerek ilerlemeye çalışması yer aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce araç plakası üzerinden kimliği belirlenen sürücü T.Ş. yakalandı.
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