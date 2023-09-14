Maltepe Cumhuriyet Meydanı altgeçidi açıldı

İBB, İstanbul’da trafiği rahatlatmak ve kentte ulaşımı kesintisiz sağlamak için yatırımlarına devam ediyor.

ARAÇ TRAFİĞİ YERALTINA ALINDI

2021 yılı Kasım ayında başlanan Maltepe Cumhuriyet Meydanı Altgeçidi projesinde çalışmalar tamamlandı.

Bağdat Caddesi’nin Maltepe merkez bölgesinde yapılan altgeçit ile araç trafiği yeraltına alınarak bölgedeki trafik sorununa neşter vurulmuş oldu.

Ayrıca çalışmalar kapsamında bölgedeki mevcut altyapı hatları da yenilendi.

İlçenin en büyük ihtiyaçlardan biri olan, her dönemde planlanan ama bir türlü başlanamayan Maltepe meydanı projesi ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bu dönemde hayata geçiriliyor.

Çalışmaları devam eden meydan projesiyle bölge 25.000 metrekarelik yayalaştırılmış bir alana kavuşturularak, İstanbul’un örnek meydanlarından biri olacak…

Proje ile bölge sosyal alanlar ve ticari alanlar ile çok fonksiyonlu bir çehreye bürünecek.