Maltepe Belediyesi’nin projelerine MARUF’ta büyük ilgi

birliğinde tasarlanan ve Marmara’dan 11 belediyenin parçası olduğu “Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Destek programı” kapsamında uzunca bir süredir yaptığı çalışmalarla kent çehresini değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Maltepeli çocukların oyun sokağı hayalini gerçeğe dönüştüren Strateji Geliştirme Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında taktiksel kentleşme projesini hayata geçirmeye başladı. İlki Zümrütevler’de başlatılan projede Altayçeşme’de Asphaltart destekli “Game Street” projesi, Cevizli’de GDCI destekli Binbaşı Necati Bey İlkokulu önü oyun sokağı projesi ve Yalı Mahallesi taktiksel kentleşme projesi uygulandı. Bu projelerle sokaklar hem güvenli hale getirildi, hem de çocuklara oyun ve sosyalleşme alanları açıldı.

Bu çalışmaları uzun zamandır gözlemleyen ve Türkiye’nin ilk ulusal kent forumu olup Marmara Belediyeler Birliği’nce düzenlenen Marmara Urban Forum - Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) katılımcıları, ilçe belediyesinin çalışmalarını, “Dönüşümün İzinde: Maltepe'nin Araçlardan Çocuklara Geçen Sokakları” adı altında gezerek değerlendirdi. Ayrıca “Sokak Dönüştürme” adı altında sergi açarak belediyenin çalışmalarını da tanıtıldı. Belediyenin katılımcılık anlayışıyla büyük oranda halka birlikte uyguladığı bu projeleri, içlerinde ulusal ve uluslararası mimar, mühendis, şehir planlamacısı, uzman, akademisyen, belediye çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan kalabalık bir ekipten büyük ilgi gördü