Maltepe Belediyesi’nin kasım ayı sanat etkinlikleri başlıyor

Tarihin ilk yazılı metni olan Gılgamış Destanı’nı içeren, Setenay Uruç’un kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği “Geçmişin Sesi ve Kahramanın Yolculuğu” isimli kısa film gösterimi ve sergisi gerçekleşecek. Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu “Bir Kurbağanın Anatomisi” isimli tek kişilik tiyatro oyunuyla Maltepeli tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Deniz Madanoğlu’nun yazdığı, bir kadının yaptığı meslekle, en yakın arkadaşlarıyla ve ailesiyle yüzleşme hikâyesini anlatan “Yan Rol” isimli oyunda Merve Polat sahne alacak.

100. YILINA ÖZEL SERGİLER AÇILIYOR

Maltepe Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrenci ve mezunlarının, Cumhuriyet’in 100.yılına özel hazırladıkları “100. Yılında Cumhuriyet’in Yüzleri Ekslibris Sergisi” sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Ressamlar Derneği 100. yıl karma resim sergisiyle, Tekstil Sanatları Derneği “Cumhuriyet’in 100. Yılında Kırkpare /Patchwork” sergisiyle, eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak. 48 fotoğrafçının bir araya geldiği Fotorafine isimli grup “Su” isimli fotoğraf sergisiyle fotoğraf severler ile buluşacak. Besim Suluhan, yağlı boya portre ve soyut resimlerden oluşan altıncı kişisel sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KONSERİ SAHNELENECEK

Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü özel konseriyle sahne alacak. Maltepeli çocuklar için Mavi Kumpanya Çocuk Tiyatrosu “Şampiyonluk Yolunda”, “Tertemiz Deniz”, “Çok Okuyan Bilir”, Çizgi Kukla Tiyatro “Dedektif Çizmeli Kedi”, Bilim Parkı Çocuk Tiyatrosu “Eğlenceli Bilim Partisi”, Deniz Sanat Akademisi Tiyatrosu “Dostluk Adası” isimli oyunlarıyla sahne alacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Maltepe Belediyesi ve Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk Vakfı’nın düzenleyeceği “Atatürk’ün Medeniyet Algısı” isimli konferansta Prof. Dr. Namık Kemal Okumuş konuşma yapacak. İstanbul Devlet Opera ve Bale sanatçısı Tenor Berk Özbek’in sahne alacağı konserde Özbek’e piyanoda Doç. Dr. Alper Akgül eşlik edecek.

ARA TATİLDE ÇOCUKLAR TİYATRO İLE BULUŞACAK

“Ara Tatil Çocuk Şenliği” kapsamında Peri Beti Yapım Çocuk Tiyatrosu “80 Günde Devr-i Alem”, Vagon Sanat “Boncuk Usta’nın Mutfağı”, Sahnebaz “Pamuk Dede Masalı”, Tiyatro Avrasya Çocuk Tiyatrosu “Ormanlar Evimiz Hayvanlar Neşemiz”, Dramatik Sahne “Eğlence Dünyası”, Alagöz Sanat “Ogi ile Togi”, Mavi Kumpanya “Mutlu Kasaba” isimli oyunları sahneleyecek