Maltepe Belediyesi’nden çocuklara müjde

Çalışmayla Maltepeli çocuklar toprakla tanışıp doğayla iç içe vakit geçirecek. 3 bin 900 metrekarelik alana sahip tematik özellikteki parkta meyve bahçesi, hobi bahçeleri, sera, atölye eğitim alanı ve piknik alanları oluşturulacak. Çocuklar sera ve bostanlarda meyve ve sebze yetiştirmeyi öğrenecek. Çocuklara farklı alanlarda becerilerini geliştirme olanağı sunulacak. Park, Başıbüyük Mahallesi’ndeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı içinde hizmete açılacak.

ÇOCUKLARIMIZ DOĞAYLA TANIŞACAK

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe’ye vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni park alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirterek “Maltepeli çocuklarımızı da unutmuyoruz. Bu parkta çocuklarımız toprakla, doğayla tanışacak. Ailelerimiz şehrin içinde rahat nefes alacağı bir alana kavuşacak. Parkı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi.