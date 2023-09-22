  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Maltepe
  4. Maltepe Belediyesi’nden çocuklara müjde

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara müjde

Yayınlanma:
Maltepe Belediyesi’nden çocuklara müjde
Maltepe Belediyesi, çocuk dostu kent uygulamalarını yaygınlaştıran çalışmalarına devam ediyor. Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce “Maltepe Çocuk Tarım Parkı” yapımına başlandı.

Çalışmayla Maltepeli çocuklar toprakla tanışıp doğayla iç içe vakit geçirecek. 3 bin 900 metrekarelik alana sahip tematik özellikteki parkta meyve bahçesi, hobi bahçeleri, sera, atölye eğitim alanı ve piknik alanları oluşturulacak. Çocuklar sera ve bostanlarda meyve ve sebze yetiştirmeyi öğrenecek. Çocuklara farklı alanlarda becerilerini geliştirme olanağı sunulacak. Park, Başıbüyük Mahallesi’ndeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı içinde hizmete açılacak.

ÇOCUKLARIMIZ DOĞAYLA TANIŞACAK

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe’ye vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni park alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirterek “Maltepeli çocuklarımızı da unutmuyoruz. Bu parkta çocuklarımız toprakla, doğayla tanışacak. Ailelerimiz şehrin içinde rahat nefes alacağı bir alana kavuşacak. Parkı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Hafta sonuna Dikkat! İstanbul Vapur Seferlerinde İptaller Var
Hafta sonuna Dikkat! İstanbul Vapur Seferlerinde İptaller Var
İstanbullulara Şok! İstanbul Metrosunda Büyük Sıkıntı: 8 Hat Kapalı
İstanbullulara Şok! İstanbul Metrosunda Büyük Sıkıntı: 8 Hat Kapalı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kreş Sayısını Artırıyor: Toplamda 65 Kreş ve 6.042 Öğrenci Kapasitesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kreş Sayısını Artırıyor: Toplamda 65 Kreş ve 6.042 Öğrenci Kapasitesi
Yavuz Saltık Davası Sonuçlandı
Yavuz Saltık Davası Sonuçlandı
İstanbul'da Bu İlçelerde Yaşayanlar Dikkat! Sular Kesilecek
İstanbul'da Bu İlçelerde Yaşayanlar Dikkat! Sular Kesilecek
İstanbul Bahçelievler'de Trajik Trafik Kazası: 4 Ölü
İstanbul Bahçelievler'de Trajik Trafik Kazası: 4 Ölü
Yarın Patlayacak Bomba: Tüm Türkiye Bu Duruşmayı Konuşacak!
Yarın Patlayacak Bomba: Tüm Türkiye Bu Duruşmayı Konuşacak!
Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde Büyük Tehlike: Çatıda Yangın Çıktı Bir Kişi Öldü
Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde Büyük Tehlike: Çatıda Yangın Çıktı Bir Kişi Öldü