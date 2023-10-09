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Maltepe Belediyesi Sanat Sezonu Açılışında Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu ile Unutulmaz Konser!

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Maltepe Belediyesi Sanat Sezonu Açılışında Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu ile Unutulmaz Konser!
Maltepe Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yeni sanat sezonunu başlattı. Sezonun açılış konserinde Türk halk müziğinin deneyimli isimleri Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, ünlü şair Nihat Behram ile birlikte sahne aldı.

Maltepe Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yeni sanat sezonunu başlattı. Sezonun açılış konserinde Türk halk müziğinin deneyimli isimleri Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, ünlü şair Nihat Behram ile birlikte sahne aldı.

“Özlemin Dili Olsa” isimli konsere Maltepeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Nihat Behram, “Karıncanın ayak sesini duyup onunla söyleşecek kadar duyarlı olduğunu” ifade ettiği Erkan Oğur ve “Kendi doğasına, toprağına sahip çıkan İsmail Hakkı Demircioğlu” ile aynı sahneyi paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Behram, hayatın gerçeklerinin, yaralı bir yurdun evlatları olmanın kendilerini etkilediğini ifade ederek programa “Yaralı yurdum” isimli şiirini okuyarak başladı. İsmail Hakkı Demircioğlu ve Erkan Oğur ise Nihat Behram’la aynı sahneyi paylaşmaktan ve böyle bir birliktelikten gurur ve heyecan duyduklarını söylediler.

Anadolu türkülerini, deyişlerini, nefeslerini kendilerine özgü eşsiz yorumlarıyla kopuz ve saz eşliğinde seslendiren Demircioğlu ve Oğuz’a, Nihat Behram şiirleriyle eşlik etti.

Demircioğlu ve Oğur programına halk şairi Erzurumlu Emrah’ın “Bugün ben bir güzel gördüm” isimli eseriyle başladı. “Magusa Limanı” isimli eseri dinleyiciler ile birlikte söylediler. İki saat sahnede kalan ustaları, dinleyiciler konser sonunda ayakta alkış yağmuruna tuttu.

Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Levent Turhan Gümüş, “Bu güzel geceyi bize yaşatan Demircioğlu, Oğur ve Behram’a teşekkür ederim.” diyerek Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına sanatçılara el yapımı tabak hediye etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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