Maltepe Belediyesi Kültür ve Sanat Kurslarına Yoğun İlgi: Kontenjanlar Hızla Doluyor!

Maltepe Belediyesi'nin organize ettiği kültür-sanat kurslarına Maltepeli vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursların kontenjanları kısa sürede doldu.

Müzik ve sahne sanatları alanlarında yedi farklı dalda açılacak olan kurslar, eğitimlerin Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği bir platform sunacak.

HER YAŞTAN MALTEPELİ SANAT İLE BULUŞACAK

Müzik ve enstrüman kurslarında bağlama, gitar, piyano, keman, ritim dersleri,

sahne sanatları kurslarında bale, drama dersleri verilecek. Bağlama, piyano,

keman, gitar kursu yetişkin ve çocuk olmak üzere iki ayrı sınıfta açılacak.

Drama ve bale kursu sadece çocuklara, ritim kursu ise sadece yetişkinlere

yönelik gerçekleşecek. Kurslara katılım sağlayamayan vatandaşlar için kursların

2024 yılı mart ayında yeniden açılması planlanıyor.