  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Maltepe
  4. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sanat Kurslarına Yoğun İlgi: Kontenjanlar Hızla Doluyor!

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sanat Kurslarına Yoğun İlgi: Kontenjanlar Hızla Doluyor!

Yayınlanma:
Maltepe Belediyesi Kültür ve Sanat Kurslarına Yoğun İlgi: Kontenjanlar Hızla Doluyor!
Maltepe Belediyesi'nin organize ettiği kültür-sanat kurslarına Maltepeli vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursların kontenjanları kısa sürede doldu.

Maltepe Belediyesi'nin organize ettiği kültür-sanat kurslarına Maltepeli vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursların kontenjanları kısa sürede doldu.

Müzik ve sahne sanatları alanlarında yedi farklı dalda açılacak olan kurslar, eğitimlerin Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği bir platform sunacak.

HER YAŞTAN MALTEPELİ SANAT İLE BULUŞACAK

Müzik ve enstrüman kurslarında bağlama, gitar, piyano, keman, ritim dersleri,
sahne sanatları kurslarında bale, drama dersleri verilecek. Bağlama, piyano,
keman, gitar kursu yetişkin ve çocuk olmak üzere iki ayrı sınıfta açılacak.
Drama ve bale kursu sadece çocuklara, ritim kursu ise sadece yetişkinlere
yönelik gerçekleşecek. Kurslara katılım sağlayamayan vatandaşlar için kursların
2024 yılı mart ayında yeniden açılması planlanıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Sultangazi'de Ani Yağışa Hızlı Müdahale
Sultangazi'de Ani Yağışa Hızlı Müdahale
Silivri'de Unutulmaz Roman Gecesi
Silivri'de Unutulmaz Roman Gecesi
İBB'nin Dava Kazanımı: Yıldız Parkı Koruma Altında Kalıyor!
İBB'nin Dava Kazanımı: Yıldız Parkı Koruma Altında Kalıyor!
İstanbul Sular Altında! Hangi Bölgeler Risk Altında?
İstanbul Sular Altında! Hangi Bölgeler Risk Altında?
İstanbul'da Okullar Tatil Mi? Hava Durumuna Göre Son Kararlar!
İstanbul'da Okullar Tatil Mi? Hava Durumuna Göre Son Kararlar!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Tour of İstanbul' Bisiklet Turu'na Kornayla Başladı: İstanbul'un Yeni Geleneği Başlıyor!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Tour of İstanbul' Bisiklet Turu'na Kornayla Başladı: İstanbul'un Yeni Geleneği Başlıyor!
Şirinevler'de Şok Patlama: 2 Ölü 2 Yaralı
Şirinevler'de Şok Patlama: 2 Ölü 2 Yaralı