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Maltepe Belediyesi, 41 yıldır evli çiftin mutluluğuna ortak oldu

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Maltepe Belediyesi, 41 yıldır evli çiftin mutluluğuna ortak oldu
“Koşullar ne olursa olsun Maltepe’de daima sevgi kazanacak” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, 41 yıldır evli olan çiftin evlilik yıldönümlerinde onlara sürpriz hazırladı. Sürprize ortak olan Belediye Başkanı Ali Kılıç, çifte hazırlanan pastayı götürerek ömür boyu mutluluklar diledi.

Maltepe’nin Cevizli ilçesinde ikamet eden ve 41 yıldır aynı yastığa baş koyan Sevda ve Erol Derici çiftinin mutluluklarına Maltepe Belediyesi ortak oldu. Belediyeye bağlı Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde çifte evlilik yıldönümleri onuruna yemek verildi. Yemeğin sonunda Belediye Başkanı Ali Kılıç, çifte bugünün anısına pasta götürdü. Aynı zamanda Selin Sağıroğlu’nun da kemanıyla eşlik ettiği kutlamada duygulu anlara yaşandı.

“MUTLULUĞUNUZ DAİM OLSUN”

Başkan Kılıç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, “Allah mutluluğunuzu daim etsin. Aile çok önemlidir, çok kutsaldır. Dolayısıyla bu temel direği siz oluşturuyorsunuz. İnşallah yüzünüz hep böyle güler. Hep sağlıklı, huzurlu yıllarınız olsun. Çalışma arkadaşlarım adına sizi tebrik ediyorum. Mutluluğunuz daim olsun” dedi.

Derici çifti kutlamadan ötürü Başkan Kılıç ve belediye çalışanlarına teşekkür ederken duygulandı

Kaynak:Haber Kaynağı

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