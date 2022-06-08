Maltepe açıklarındaki temizlik çalışmasında dev hayalet ağ çıkarıldı
Yaklaşık 5 bin metrekare büyüklüğünde olan ve 30 metre derinlikten 2 günlük çalışmayla çıkartılan ağın, Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük hayalet ağ olduğu bildirildi.
"Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri dolayısıyla Maltepe açıkları ve Adalar arasında kalan bölgede yapılan çalışmalarda, deniz ekolojisine zarar veren yaklaşık 5 bin metrekare boyutundaki hayalet ağ çıkarıldı.
İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi iş birliğiyle 12 dalgıcın da yer aldığı ekip, 2 günlük bir çalışma yaptı.
Denizaltı robotlarıyla yapılan aramalarda 30 metre derinlikte bir hayalet ağ olduğu tespit edildi.
Dalgıçlar yaklaşık 5 bin metrekare boyutunda olan, yaklaşık 10 yıldır su altında olduğu değerlendirilen ve üzerinde canlı yaşamı devam eden hayalet ağı yüzeye çıkardı.
"Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük hayalet ağ"
Yetkililer, 120 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde olan hayalet ağın Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük hayalet ağ olduğunu belirtti.
Hayalet ağların balıkçıların bilerek veya bilmeyerek bıraktıkları ağlar olduğunu dile getiren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ağları deniz altını gösteren robotlarla ve balıkçılarla yaptıkları anketler sayesinde tespit ettiklerini söyledi.
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