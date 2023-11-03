Kuvâ-yı Milliye Kahramanı Kartallı Kazım, Vefatının 63. Yılında Mezarı Başında Dualarla Anıldı

Şair Nazım Hikmet'in ‘Kuvâ-yı Milliyeci Kartallı Kazım’ olarak adlandırdığı İbrahim Göleber, Pendik Yayalar Mezarlığı’nda kabri başında gerçekleşen anmaya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in temsilen; Başkan Yardımcıları Adem Uçar, Cengiz Türkmen ve Bayram Ali Baştan, Göleber’in ailesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Belediye Meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

“Babam, Atatürk’ün Askeriydi”

Anma töreninde İbrahim Göleber’in yaşam öyküsünün okunmasının ardından, Kartallı Kazım’ın kızı Melek Kır bir konuşma gerçekleştirdi. Kır yaptığı konuşmada, ‘Babam Atatürk’ün askeriydi ve ne mutlu bizlere ki, Atatürk gibi bir lidere sahibiz’ diyen Melek Kır, sözlerini şöyle sürdürdü; “Babam vatanı için canını ortaya koydu. Her şeyi karşılık beklemeden yaptı. O, Atatürk’ün askeriydi. Ne mutlu bizlere ki Atatürk’ümüz var, cumhuriyetimiz var. Kartal Belediyesi’ne babamın emanetine sahip çıktığı için sonsuz teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Melek Kır’ın konuşmasının ardından, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, tüm katılımcılara teşekkür ederek, Kartal Belediyesi’nin Kartallı Kazım’ın hatırasını yaşatmaya devam edeceğini kaydetti. Anma töreninin devamında, emekli müezzin Vedat Özbaş tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Duaların ardından Kartallı Kazım’ın kabrine tüm katılımcılar tarafından karanfil bırakıldı.