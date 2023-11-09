Kuştepe Zeminaltı Otoparkı ve Futbol Sahası'nın temeli atıldı

Kendini milletin mutluluğuna adayan bir siyasi anlayışın fertleri olduklarına vurgu yapan İmamoğlu, “İddiayla söylüyorum; milletin mutluluğu için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah sizlerle birlikte, yerel yönetimde bir ‘İstanbul modeli’ kavramını hem İstanbul'umuza hem bütün Türkiye'mize yayma konusunda çalışacağız. Önümüzdeki yerel seçimler için de bu anlayışla çalışacağız. Umut ediyorum ki bu sınavda, halkımız tarafından gelmiş geçmiş en yüksek notu alan Belediye Başkanı oluruz. Bu yolda kararlı bir biçimde, dayanışma içinde yol yürüyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kullanım ömrünü tamamlamış Kuştepe Spor Tesisi’nin yerine; bünyesinde 429 araçlık zeminaltı otopark, kapalı pazar yeri, çocuk parkı, düğün salonu ve futbol sahası bulunan alanın temelini attı. Yaklaşık 443 milyon liralık yatırımla tamamlanacak olan Kuştepe Zeminaltı Otoparkı ve Futbol Sahası temel atma töreni; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İstanbul milletvekili Engin Altay ve CHP Parti Meclisi üyesi Cem Aydın ile mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. “Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar” maratonu kapsamında düzenlenen törende, sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Keskin ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“SİYASET NE İÇİN YAPILIR?”

İstanbul’un 39 ilçesine eşit hizmet vermenin gururuyla görev yaptıklarını vurgulayan İmamoğlu, Türkiye’de düzelmesi gereken bir siyasi ahlak mekanizması zemininin varlığına dikkat çekti. Siyasi ahlakın çok önemli olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Siyaset ne için yapılır? İnsanlara hizmet adına bir siyasi partiye üye olursunuz, orada mücadele verirsiniz. İnsanların dertlerini dinlersiniz. Bu şehrine göre beldeden başlar ilçeye, ilçeden ile… Üyesi olur, yöneticisi olur, başkanı olursunuz. Vatandaşlarla konuşur, onların sorunlarını çözersiniz. Eğer o ilçede ya da şehirde muhalif iseniz, iktidar değilseniz, ‘Niye yapılmıyor bu hizmet’ diye eleştirilerinizi yaparsınız. Ama temelinde, insanına hizmet vardır. Ve ben Türkiye'de bu kutuplaşmanın, bu ayrışmanın insanlara hizmetin oy hesabı üzerinden yürütülmesini gerçekten üzüntüyle. Açılıyorum. Bundan kurtulmamız lazım. Her konuda ayrışma, kutuplaşma insanları yok sayma ve hesabını sadece oy veriyorsa ona göre hareket eden, oy vermiyorsa ona göre hareket eden bir ortama bürünmesi büyük bir tehdittir. Bizim insanlarımızın birbirine selamını, sabahını keserek, siyasi parti üzerinden sanki bütün mevzu bu iş üzerinden yürütülüyormuşçasına hareket etmesinin, toplumumuz adına çok ciddi bir el freni olduğunu düşünüyorum. Bunu aşmamız lazım. Bunu aşan, bunu düzelten bir dönemi İstanbul’da var ettiğimizden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

“DAYANIŞMA İÇİNDE YOL YÜRÜYORUZ”

Önümüzdeki yerel seçimler için de bu anlayışla çalışacaklarının altını çizen İmamoğlu, “Umut ediyorum ki bu sınavda, halkımız tarafından gelmiş geçmiş en yüksek notu alan Belediye Başkanı oluruz. Bu yolda kararlı bir biçimde, dayanışma içinde yol yürüyoruz” dedi. Temelini attıkları tesis içinde bulunan İSPARK otoparkının Şişli için önemli olduğunu kaydeden İmamoğlu, “İSPARK'ta bir park hedefi koymuştuk. Bu park hedefini yakalama konusunda ciddi bir yol aldığımızı ifade etmek isterim. Şu anda İSPARK, lokasyon sayısını 759’dan 1114’e çıkarttı. Araç kapasitesi ise, devraldığımızda 97 bin 757 araçtı. Şu anda ise, 127 bin 285 araca çıktı. Bu, değerli bir otopark atılımıdır” diye konuştu. Tesisin ihalesinin 443 milyon lira bedelle sonuçlandığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, İBB’nin Şişli özelindeki hizmetlerinin kısa bir dökümünü yaptı.

“BİZ ORADA TİCARİ BİR ALAN DA DÜŞÜNEBİLİRDİK…”

Yakın zamanda Beşiktaş Fulya’ya uzatılan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ve Mecidiyeköy Meydanı’nın Şişli’ye nefes aldırdığını belirten İmamoğlu, yapımı devam Halaskar Gençlik Merkezi’ne özel paragraf açtı. “Hem Ata'mızın Halaskar Gazi ismini taşıyan hem de burada 300’ün üzerinde yatak kapasitesi olacak olan bir yurdumuzun varlığı önemli” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ki onun da adının temel atarken Zübeyde Hanım Öğrenci Yurdu olmasını istemiştim. Bunu niye söylüyorum? Mecidiyeköy'ün hemen arka caddesinde, Ortaklar Caddesi'nin ucunda. Biz, orada ticari bir alan düşünebilirdik. Buna yetkimiz vardı. Bir ofis veya başka bir noktada çalışma yürütebilirdik. Ama biliyoruz ki, İstanbul'un merkezinde üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin de yurda ihtiyacı var. Ve o yurtlarda, şu anda bir öğrencinin İstanbul'un böylesi merkezi noktasında bir eve aylık kira bedelinin öğrenci başına 7-8-10 bin lira olduğunu da biliyoruz. Hâlbuki biz bu yurtlarda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Anadolu'nun o pırıl pırıl gencecik kızlarımızı, oğullarımızı aylık 1300 liraya üç öğün yemeği, yatması, elektriği her şeyiyle misafir ediyoruz. O gençler, ülkemizi kurtaracak olan gençler. Onlara devletin sıcak ve şefkatli elini uzatırsanız; onlar devletine, milletine geçmişine ve geleceğine olan borçlarını ödemekte daha güçlü, daha inançlı, daha umutlu bir yol yürürler. Kentte ve ülke yönetiminde adaletli olmanın, adil hizmetler sunmanın aslında ne kadar büyük kazanımları bize sağladığını buradan sizlerle paylaşmak istedim.”

“KENDİNİ MİLLETİN MUTLULUĞUNA ADAYAN BİR SİYASİ ANLAYIŞIN FERTLERİYİZ”

Kendini milletin mutluluğuna adayan bir siyasi anlayışın fertleri olduklarına vurgu yapan İmamoğlu, “O bakımdan size iddiayla söylüyorum; milletin mutluluğu için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah sizlerle birlikte, yerel yönetimde bir ‘İstanbul modeli’ kavramını hem İstanbul'umuza hem bütün Türkiye'mize yayma konusunda, insanlarımızın mutluluğu içerisinde, siyasi ayrımcılığı ve kutuplaşmayı defterden silmiş insanlar olarak, göreceksiniz bütün insanlarımızı kucaklayacağız” dedi. Kuştepe’de ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığını kaydeden İmamoğlu, “Geleceğe dair de umutlarını iyileştirmeyle ilgili çok ciddi işler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Göz boyayarak değil, çoluk-çocuk geleceğini de kurtarmak adına, özenli gayret ve davranış içerisinde olmamız gerekir. Sizlerin kalplerinden güzel bir yer istiyoruz. İyi hatırlanan, güzel hatırlanan, sizi düşünen, sizi seven, sizin ailenizin evladı, kardeşi, ağabeyi ne derseniz bir ferdi gibi, kalbinizden güzel bir yer istiyoruz. O kalbinizdeki güzel yeri makamla kısıtlı değil, hayatla kısıtlı değil, inanın bu şehrin ömrü var oldukça var olacağı bir yer istiyoruz. Bu kalbinizdeki yere talibiz. O kalbinizdeki yere girdikten sonra asla çıkmama konusunda da iddialıyız” ifadelerini kullandı.

SÖZÜ CEM AYDIN’A VERDİ

Konuşmaların ardından İmamoğlu, beraberindeki heyet ve Kuştepeliler, tesisin temeline dökülecek ilk beton için butonlara basmak üzere platforma çıkma. İmamoğlu bu sırada mikrofonu, CHP’nin çiçeği burnunda PM üyesi, eski İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a verdi. Aydın da duygularını, “Öncelikle buraya bu yatırımı kazandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mahallenin faydasına. Sadece bir otopark değil, sadece bir futbol sahası değil. Aynı zamanda gençler için, üniversiteler için de büyük bir yaşam alanı olmuş. O yüzden ben hem gençler adına hem de mahalleler adına size teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Kuştepe'nin çok değerli gençleri, yetenekli gençleri buradan ileride büyük sporcular olacak, yetişecektir” sözleriyle dile getirdi. Konuşmaların ardından butonlara basıldı ve tesisin ilk betonu dökülmüş oldu.

TESİSTE NELER OLACAK?

Temeli atılan tesiste; 22’si engelli, 43’ü elektrikli araçlara uygun, toplam 429 araç kapasiteli zeminaltı otopark bulunacak. Tesiste bulunacak diğer birimler ise şunlar oldu: 368 tezgâh kapasiteli pazar alanı. Personel odası, İSPARK ofis, idari ofis, depo-teknik hacim, ses-görüntü odası. 62x37 metre boyutlarında sentetik çim kaplı futbol sahası. Soyunma odaları. 180 koltuklu tribün. 818 metrekarelik düğün salonu. Gelin odası. Mutfak-servis alanı. Soğuk hava deposu. 265 metrekarelik fuaye alanı. Kafeterya. WC’ler. Bebek bakım odası. Teras alanı. Çocuk oyun alanı. Kaykay pisti.