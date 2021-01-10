Kuraklık riski altındaki İstanbul'da yağan yağmur sevindirdi

İstanbul'da dünden bu yana etkili olan yağış, İstanbulluları sevindirdi.

Beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi nedeniyle ekim ayından bugüne barajlarda yüzde 50 oranında su kaybeden İstanbul, yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Dünden bu yana kentte etkili olan yağış, henüz istenilen seviyede olmasa da vatandaşı sevindirdi. Bazı ilçelerdeki ara sokak ve caddelerde yer yer su birikintilerinin oluştuğu gözlendi.

Öte yandan İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 19,56 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı tarihlerde ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 36,67 olarak ölçülmüştü.

Her bir barajdaki doluluk oranı ise bugün itibarıyla; Ömerli 16,17, Pabuçdere 4,51, Sazlıdere 5,44, Büyükçekmece 18,32, Alibey 30,05, Terkos 20,46, Kazandere 6,60, Elmalı 23,51, Darlık 44,88, Istrancalar 32,46 olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlı havanın İstanbul'da 5 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.