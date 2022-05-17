Kumlubağa Deresi'ne karışan kirli su çevreyi tehdit ediyor

İSKİ'ye ait Değirmenköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yakınındaki bir borudan akıtılan kirli su nedeniyle Değirmenköy Mahallesi'ndeki sulama göletinden doğup Marmaraereğlisi'nde "Kınıklı Deresi" adıyla denize dökülen Kumlubağa Deresi'nin rengi değişti.

Arıtma tesisine kadar herhangi bir kirlilik gözlenmeyen derenin renginin, tesis yakınında borularla akıtılan kirli su nedeniyle siyaha döndüğü görülüyor.

Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan çevre sakinleri, insan sağlığını tehdit eden ve çevreye kötü koku yayılmasına neden olan derenin temizlenmesi ve tesisten kaynaklı kirliliğin durdurulmasını istedi.