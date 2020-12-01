Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda İnşaat Çalışmaları Hızla Sürüyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yapımı devam eden Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda incelemelerde bulundu. Her yaştan vatandaşı yüzme ile buluşturacak olan tesis, 2021 yılında hizmete açılacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle ilçeye kazandırılacak olan Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun yapımı hızla sürüyor. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, havuz inşaatını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamamlandığında çocuk, genç ve yetişkin her yaştan Gaziosmanpaşalı’yı yüzme ile buluşturacak.

YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK

İlçenin ikinci yüzme havuzu olma özelliği taşıyacak olan tesis, 1.260 m² alanda inşa edilecek ve 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, bay bayan soyunma odaları ve teknik alanlardan oluşacak. Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu fonksiyonlu ve modern yapısıyla yeni şampiyonların yetişeceği bir mekân olarak bölge halkına hizmet verecek.