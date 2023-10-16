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Küçükçekmeceli Gençler Erasmus Günlerine Yoğun İlgi Gösterdi

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Küçükçekmeceli Gençler Erasmus Günlerine Yoğun İlgi Gösterdi
Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliği ile gençlerin yurtdışı eğitim fırsatları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla ‘Erasmus Bilgilendirme Günleri’ gerçekleştirildi. Küçükçekmece Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen programda; ESC (Avrupa Dayanışma Programı) ve Discovereu (Avrupa Gençlik Portalı) gibi programlar ve bu programlara başvururken izlenmesi gereken yollar, Küçükçekmece Kaymakamlığı Proje Koordinatörü İsa Korkut tarafından detaylı olarak anlatıldı.

İsa Korkut: Gençleri Avrupa fırsatları hakkında ücretsiz bilgilendirdik

Küçükçekmece Kaymakamlığı Proje Koordinatörü İsa Korkut, ‘’Küçükçekmece Kaymakamlığı Türkiye'deki Eurodesk temaslı tek kaymakamlık olma özelliği taşıyor. Eurodesk Türkiye’nin amacı ülkemiz gençlerine en uygun Avrupa fırsatlarını en hızlı ve en doğru şekilde sunmaktır. Bugün burada gençleri Avrupa fırsatları hakkında ücretsiz bilgilendirdik. Ayrıca 'ESC ve Discovereu gibi programlar nedir, nasıl başvurulur, motivasyon mektubu nasıl yazılır?' gibi soruların cevabını verdik. Böylece gençlerin ufkunu genişletmeye, istihdam edilebilirliklerini artırmaya ve kültürler arası iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak istedik’’ dedi.

Uğurkan Kara: Mutlaka Avrupa’ya gitmek istiyorum

Lise öğrencisi Uğurkan Kaya, ‘’Seminer ufuk açıcıydı, zaten Avrupa’ya meraklı biriydim şimdi daha da merak eder oldum. Üniversiteyi bitirdikten sonra mutlaka bir programa katılıp Avrupa'ya gitmek istiyorum. Seminer benim gibi meraklı öğrenciler için gayet açıklayıcı ve bilgilendirici oldu. Herkesin bu tarz programlara katılmasını tavsiye ederim’’ dedi.

Zeynep Kaçmaz: Her gencin bir Avrupa hayali var

Liseden yeni mezun olan Zeynep Kaçmaz ise, ‘’Günümüzde her gencin olduğu gibi benimde bir Avrupa hayalim var. Çünkü Avrupa’da imkanlar daha fazla. Seminer benim için gayet bilgilendirici oldu. ESC’yi daha önce duymuştum ancak çok fazla bilgi sahibi değildim ve kafamı karıştıran sorular vardı. Bugün burada o soruların cevabını buldum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, bu tarz eğitimlerin daha sık olmasını istiyorum’’ dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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