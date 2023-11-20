Küçükçekmeceli çocuklar ara tatilde doyasıya eğlendi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür gezileri kapsamında; öğrenciler, Rami Kütüphanesi, Panorama Müzesi, Küçükçekmece BelediyesiTrafik Parkı ve E-Spor Merkezi, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi, İstanbul Üniversitesi Teknopark, Ali Kuşçu Uzay Müzesi ve Kelebek Çiftliği’ni ücretsiz gezerek, hem eğlenme hem öğrenme fırsatı yakaladı.

Zeynep Suntaş: Sosyalleştim, kaliteli bir tatil geçirdim

Kültür gezilerine katılan 4. sınıf öğrencisi Zeynep Suntaş, ‘’Bugün Rami Kütüphanesine geldik, ilk defa bir kütüphaneye geldim. Burada gezdik, kitap okuduk, test çözdük ve fotoğraf çektik. Burası sadece kütüphane değil aynı zamanda kocaman bir müze. Daha öncede Çocuk Üniversitesi ile Uzay Evine gitmiştim. Ara tatilimi düzenlenen geziler ile değerlendirdim böylece sosyalleştim ve kaliteli bir tatil geçirdim’’ dedi.

6. sınıf öğrencisi Olcay Berk Kınay ise, ‘’Kitap okudum, müzeyi gezdim. Daha önce kütüphaneye gitmiştim ama Rami Kütüphanesi çok farklı ve büyüktü. Dün de Çocuk Üniversitesi ile birlikte İstanbul Modern Sanatlar Müzesi’ne gittim. Bence tatilde böyle etkinlikler düzenlenmesi çok güzel. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye çok teşekkür ederim’’ dedi.

Etkinliklere 1000 öğrenci katıldı

Ayrıca Küçükçekmece Belediyesi, öğrencilerin ara tatili dolu dolu geçirmeleri için birbirinden eğlenceli etkinlikler de düzenledi. Kültür gezilerinden yarışmalara, kütüphane etkinliklerinden geleneksel oyunlara kadar düzenlenen etkinliklere toplamda 1000 öğrenci katılım sağladı .