Küçükçekmece'de Ücretsiz Sanat Eğitimi Fırsatları

Küçükçekmece'nin kalbinde, Güzel Sanatlar Akademisi, çeşitli yaş gruplarından sanatseverlere ücretsiz sanat eğitimleri sunuyor. Kentin kültür ve sanat dokusuna kattığı bu değerli eğitimlerle, birçok birey sanatsal yeteneklerini keşfediyor.

Ücretsiz Sanat Eğitimlerine Başvuru Süreci

Akademi, 29 farklı sanat dalında eğitimler sunuyor. Bu eğitimler, Dijital Sanat başta olmak üzere, Yaratıcı Çocuk Atölyeleri ve Güzel Sanatlara Hazırlık gibi birçok kategoriyi kapsıyor. Başvurularınızı 25 Eylül'e kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Eğitim İçeriği: Çocuklar İçin Yaratıcı Atölyeler

Yaratıcı Çocuk Atölyeleri ve Dijital Sanat Atölyeleri kapsamında; yaratıcı resim, video kurgu ve animasyon gibi farklı branşlarda eğitimler düzenleniyor. Ayrıca ebru, kaligrafi ve dijital içerik üretimi gibi konular da eğitim programında yer alıyor.

Marmara Üniversitesi İşbirliği: Akademik Sanat Eğitimleri

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde, temel sanat eğitiminden sanat tarihi ve fotoğraf tekniklerine kadar geniş bir eğitim yelpazesi sunuluyor. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika imkanı da sağlanıyor.

Üniversite Hazırlık ve Destek Programları

Güzel sanatlarla ilgilenen gençlere yönelik olarak, Akademi tarafından hazırlık kursları sunuluyor. Bu kurslarla gençler, üniversite eğitimine hazırlanırken gerekli bilgi ve becerilere sahip oluyorlar.

Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Küçükçekmece Belediyesi'nin resmi web sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden başvurularınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Akademi, 3-15 Ekim tarihleri arasında yetenek sınavları düzenleyerek yeni öğrenci alımlarını gerçekleştirecek. Eğitimler, 17 Ekim 2023'te başlayacak.

Sanatın her dalında yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz bu fırsatları kaçırmayın! Küçükçekmece Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanatsal bir yolculuğa çıkın.