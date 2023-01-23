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KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÜCRETSİZ GENÇLİK FESTİVALİ BAŞLIYOR!

İSTANBUL 23.01.2023, 09:59
KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÜCRETSİZ GENÇLİK FESTİVALİ BAŞLIYOR!

Küçükçekmece Belediyesi, sömestir tatilinde düzenleyeceği Gençlik Festivali’nde birbirinden ünlü isimleri aynı sahnede buluşturacak. Gençlik Festivali’ne 27-28-29 Ocak tarihlerinde Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev sahipliği yapacak. Ücretsiz gerçekleşecek festivalin sanatçı kadrosu ise oldukça dikkat çekiyor. Müziğin ve eğlencenin hız kesmeyeceği festivalde 3 gün boyunca Sefo, Manga, Köfn, Ceylan Ertem, Nil Karaibrahimgil, Sena Şener, Dengi Dengine gibi müzik dünyasının birbirinden ünlü isimleri ve grupları sahne alacak.

Başkan Kemal Çebi: 3 günde 7 konserle, kesintisiz müzik dolu bir festival hazırladık

Küçükçekmece’de sömestir tatilinin gençler ve çocuklar için keyfe dönüşeceğini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Zorlu ve yorucu bir eğitim-öğretim döneminin ardından gençlerimizin ve çocuklarımızın tatil sevincini ikiye katlamak istedik. İlkini geçen yıl sömestir tatilinde düzenlediğimiz Gençlik Festivalimize İstanbul’un dört bir yanından gençler büyük ilgi göstermişti. Biz de tekrarını yapacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi uzun zamandır beklenen gün geldi ve gençlerin tercihleri ve beğenileri üzerinden hazırladığımız festival ile karşılarındayız. Onların deyimi ile tam da kafalarına göre bir festival  olacak. Tüm İstanbullular bu festivale davetlimizdir” diye konuştu.

Festival Programı

Yer: Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi

Kapı Açılış: 17.00

27 Ocak 2023 Cuma

Dengi Dengine

Sena Şener

Manga

28 Ocak 2023 Cumartesi

Ceylan Ertem

Nil Karaibrahimgil

Köfn

29 Ocak 2023 Pazar

Sefo

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#KÜÇÜKÇEKMECEDE ÜCRETSİZ GENÇLİK FESTİVALİ #küçükçekmece belediyesi
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