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Küçükçekmece'de Telefon Dolandırıcılığı: Polis Kimliğiyle 1 Milyon Liralık Vurgun

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Küçükçekmece'de Telefon Dolandırıcılığı: Polis Kimliğiyle 1 Milyon Liralık Vurgun
Küçükçekmece'da yaşanan bir telefon dolandırıcılığı olayı, emniyet güçlerinin dikkatini çekti. Kendisini telefon üzerinden polis olarak tanıtan ve mağdur vatandaşı 1 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elinden alarak dolandıran şüpheli, emniyetin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi.

Küçükçekmece'da yaşanan bir telefon dolandırıcılığı olayı, emniyet güçlerinin dikkatini çekti. Kendisini telefon üzerinden polis olarak tanıtan ve mağdur vatandaşı 1 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elinden alarak dolandıran şüpheli, emniyetin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi.

Dolandırıcılık İhbarı ve Emniyetin Hızlı Tepkisi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ekim tarihinde E.B isimli vatandaşın maruz kaldığı dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. E.B, telefonla kendisini polis olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle evine gelen bir şahsa 1 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını teslim ettiğini belirtti.

Dolandırıcı Şüphelinin Yakalanması

Yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde, dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi. A.O. isimli 28 yaşındaki şüpheli, olayın hemen ardından emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Şüphelinin Geçmiş Suç Kayıtları

A.O.'nun sorgulaması esnasında, geçmişte 37 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin akabinde mahkemeye sevk edilen şüpheli, hakim karşısında verdiği ifadenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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