KÜÇÜKÇEKMECE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM EYLEM PLANI HAYATA GEÇİYOR

Programa, Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok, İstanbul Enerji A.Ş Yalçın Yüksel, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Dr. Öğretim Üyesi Erhan Kurtarır, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Temsilcileri, Akademisyenler, Belediye Birim Müdürleri, STK’lar, muhtarlar ve ilçe protokolü katıldı.

Başkan Kemal Çebi: Konuyu ciddiye alırsak, hedefe ulaşmak mümkündür

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın Küçükçekmece Belediyesi’nin çalışmaları arasında öncelikli olarak yer aldığını ve hedefe ulaşmak için tüm imkânları kullanacaklarını söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Çok kısa bir süre içinde hala etkileri devam eden bir Covid- 19 vakası yaşadık. Deneyimledik ve deneyimlemeye devam ediyoruz. Diğeri ise ondan daha büyük olan iklim krizi. Salgın sürecinde eş zamanlı olarak doğayı hoyratça kullanan biz insanların evlere kapaması ile birlikte bu hoyratlığa fren yapıldığında bir kentin kendini nasıl iyileştirdiğine şahit olduk. Covid -19 ile farkettik ki tüketim ve yaşam alışkanlarımızın değişmesiyle sera gazı emisyonlarında düşüş gözlemlendi. Ne zaman kriz hayatımıza etki etmeye başladı o zaman kafamızı kaldırdık. İklim krizi artık bir özne olarak hayatımızdadır. Tüm dünyayı, tüm çevreyi ve insanların yaşamını ilgilendiren bir konu yapılabilirliği mümkün mü, gayet mümkündür. 2030 yılında yüzde 40 emisyona, 2050’de de sıfıra inmek gerçekten mümkündür. Biz bunu ne kadar ciddiye alırsak o kadar mümkündür. Üniversitenin bilim insanlarının yönlendirmelerine çok daha dikkat etmemiz gerektiğine inanan birisiyim. Vatandaşla birlikte, vatandaşı ve toplumu buna inandırmak ve ikna etmek hem de toplum bilincini geliştirebilmek için anlatmaya okullardan başlanabilir” dedi.

Şehir Plancısı Erhan Kurtarır: Küresel olarak atılmış bir adım ıskalanmadan desteklenmeli

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Dr. Öğretim Üyesi Erhan Kurtarır toplantıda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin sonuçlarına dikkat çekerek, “Yeryüzü kabuğunun hızla değiştiğini görüyoruz. İklim varoluşsal bir sorun. Biz bunu erken vakitte hissetmediğimiz için biraz geç toparlandık. Bu süreçte elini taşın altına koyan aktörlerle hızlı bir şekilde adımlar atacağımızı düşünüyorum. Küresel ısınma ile birlikte buzulların erimesi ve dünya üzerinde su seviyesinin sadece 1 metre yükselmesi büyük afetlere yol açacağını hepimiz biliyoruz. Küresel ısınmanın etkilerinden biri olan göç sorununda bile- geri gönderelim- gibi bir şansımız olmayacak. İklim değişikliği etkisiyle oluşacak göçlerde, geri gönderecek toprak kalmayacak. İnsanların iklim değişikliğine daha dirençli bölgelere göç etmesinin önüne kimse geçemeyecek. O zaman küresel olarak atılmış bir adım var. Yaklaşık 11 bin belediyenin imzacısı olduğu 340 milyon insanın içinde olduğu ve içinde Küçükçekmece Belediyesi’nin olduğu SECAP gibi bir adımı ıskalamadan desteklenmelidir” diye konuştu.

Yüksel Yalçın: 2050 yılına kadar tüm binalarda yenilenebilir enerjiye geçilmesi gerekir

İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, konunun tam anlamıyla bir paydaş çalışması olduğunu söyleyerek, “Küçükçekmece’de 2030’da yüzde 40 azalma ve 2050’de sıfır karbon olmasını hedefliyoruz. Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, enerji tedarik şirketleri, üniversiteler, okullar bu planın paydaşlarıdır. Küçükçekmece bölgesinde 2030’a kadar binaların yüzde 50’sinin dönüşümünü yapacağız. 2030 ila 2050 arasında da geri kalan yüzde 50’yi yapmak suretiyle bütün çatılar geri dönüşümlü olacak. İki katlı villaların çatıları güneş enerjisi olması gerekir ve yüksek katlı binaların ortak kullanım alanları ile asansörlerin aydınlatmaları güneş enerjisinden yapılması gerekir” diyerek Küçükçekmece’de neleri hedeflediklerini anlattı.